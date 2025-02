7 receitas de massas leves e saborosas

Uma refeição leve e saudável também pode contar com a presença de massas. Para isso, basta saber como prepará-las corretamente. Afinal, combinadas com os ingredientes corretos, tornam-se grandes aliadas da dieta, especialmente para quem deseja ganhar massa muscular. Isso porque elas são fonte de carboidratos que fornecem energia ao corpo. Mas, para permanecerem eficientes, devem ser consumidas com moderação e equilibradas com uma proteína.

Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo, os ovos, o leite, a beterraba e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Após, unte uma panela com azeite, coloque a medida de uma concha de massa sobre ela e leve ao fogo médio até a massa ficar firme. Com cuidado, vire a panqueca e cozinhe por mais 1 minuto. Retire do fogo e reserve. Repita o processo com toda a massa. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de carne moída, disponha sobre um dos discos de panqueca e enrole. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Em um liquidificador, coloque os ovos, a farinha de trigo e o leite de soja e bata bem. Após, coloque os vegetais sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e cubra com a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno e, com cuidado, retire a assadeira. Polvilhe com as folhas de salsa e sirva em seguida.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Em seguida, acrescente o frango e refogue-o até começar a dourar. Junte o sal e a pimenta-do-reino e refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo, coloque o tofu e misture bem. Reserve.

Montagem

Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, disponha metade da massa. Coloque o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Desligue o fogo, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Nhoque de couve-flor

Ingredientes

Nhoque

600 g de couve-flor cozida e cortada em floretes

cozida e cortada em floretes 1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

1/4 de colher de chá de noz-moscada

Pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Molho

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

10 folhas de manjericão fresco

Modo de preparo

Coloque a couve-flor no processador de alimentos e bata até formar uma espécie de purê. Em uma tigela, adicione o purê de couve-flor, o ovo, a farinha de trigo, o sal, a noz-moscada e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma massa homogênea. Se a massa estiver muito pegajosa, adicione um pouco mais de farinha até atingir uma consistência que seja fácil de manusear, mas não muito seca.

Divida a massa em pequenas porções e faça rolinhos com as mãos. Corte os rolinhos em pedaços de cerca de 2 cm. Em uma panela grande com água fervente em fogo médio, acrescente os nhoques de couve-flor. Quando subirem à superfície, deixe cozinhar por mais 1-2 minutos e, em seguida, retire-os com uma escumadeira.

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o alho picado. Frite por 1-2 minutos até que o alho fique dourado e perfumado. Adicione os nhoques cozidos na frigideira e misture delicadamente para que fiquem bem envoltos no azeite e no alho. Adicione as folhas frescas de manjericão. Sirva em seguida.

Pizza de brócolis com tomate e cogumelo (Imagem: smspsy | Shutterstock)

Pizza de brócolis com tomates e cogumelo

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de água morna

1/2 colher de chá de fermento biológico em pó

Sal a gosto

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Recheio

1 xícara de chá de floretes de brócolis cozidos

cozidos 1/2 xícara de chá́ de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e cortado em rodelas

1 xícara de chá de cogumelo Paris laminado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a água morna e o fermento e misture. Adicione a farinha de trigo e o sal e mexa até incorporar. Em seguida, molde a massa no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e, com o auxílio de um rolo, abra moldando no formato de um círculo. Depois, transfira para uma assadeira redonda forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Desligue o forno e reserve.

Recheio

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente os floretes de brócolis e os cogumelos e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Cubra a massa da pizza com molho de tomate e disponha os tomates sobre ela. Cubra com os floretes de brócolis e os cogumelos e leve ao forno preaquecido em temperatura média por mais 5 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Lasanha de abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas cortadas em tiras no sentido do comprimento

cortadas em tiras no sentido do comprimento 500 g de carne magra moída

3 xícaras de chá de molho de tomate caseiro

3 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

4 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de folhas de manjericão

1 colher de sopa de tomilho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as tiras de abobrinha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque 2 colheres de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue por 5 minutos. Junte o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Em uma assadeira, coloque uma camada de molho de carne moída e cubra com as fatias de abobrinha. Repita o processo até terminarem os ingredientes, finalizando com a abobrinha. Depois, regue a lasanha com azeite e polvilhe com manjericão e tomilho. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Sirva em seguida.

Ravioli de abóbora com recheio de ricota e nozes

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

2 ovos

200 g de abóbora cozida e amassada

cozida e amassada 1 colher de chá de azeite

1 pitada de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Água para cozinhar

Recheio

200 g de ricota

50 g de nozes picadas

1 colher de chá de noz-moscada ralada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

2 colheres de sopa de azeite

10 folhas de sálvia

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma superfície limpa, faça um montinho com a farinha de trigo e abra um buraco no centro, formando um “vulcão”. Coloque os ovos, a abóbora, o azeite e o sal no centro da farinha. Misture gradualmente, incorporando a farinha até formar uma massa homogênea. Amasse bem por cerca de 10 minutos, até que a massa fique lisa. Envolva a massa em plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.

Recheio

Em uma tigela, misture a ricota, as nozes picadas e a noz-moscada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem para obter um recheio homogêneo.

Montagem

Divida a massa em duas partes. Abra uma das partes em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo até que fique bem fina. Coloque pequenas porções do recheio, como cerca de 1 colher de chá, em intervalos regulares sobre a massa. Coloque a outra parte da massa por cima e pressione as bordas ao redor de cada bolinho para selar bem.

Corte os raviólis com um cortador ou uma faca e faça uma leve pressão nas bordas com um garfo para garantir que fiquem bem fechados. Em uma panela grande com água fervendo em fogo médio, cozinhe os raviólis por cerca de 4 a 5 minutos. Até que subam à superfície. Retire-os com cuidado e reserve.

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione as folhas de sálvia e deixe fritar por 2-3 minutos, até que fique crocante. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque os raviólis cozidos na frigideira e misture delicadamente para cobri-los bem. Sirva imediatamente em seguida.