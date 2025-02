Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/02/2025

Os astros influenciarão diferentes áreas da vida dos nativos (Imagem: New Africa | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

As energias do sábado indicam necessidade de ajustes internos e externos, levando cada signo a focar áreas diferentes da vida. Alguns sentirão vontade de desacelerar e cuidar da saúde mental, enquanto outros serão impulsionados a explorar novas possibilidades. A seguir, confira as previsões e como aproveitar ao máximo as energias do dia! Áries Os nativos de Áries terão um sábado voltado para memórias afetivas e conexões familiares (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Você tenderá a desacelerar e a buscar o contato com a família, se recolher no seu canto e nutrir suas lembranças. Estará, ainda, sensível e suscetível a se afetar pelo outro. Possivelmente, ocorrerão algumas confusões com os familiares. Procure cuidar da sua energia para ter mais clareza.

Touro Os nativos de Touro sentirão vontade de sair da rotina e explorar diferentes ambientes (Imagem: una_llenella | Shutterstock) Neste sábado, você buscará movimento em sua vida social e qualquer lugar fora de casa e atividade fora da rotina chamará mais sua atenção. Você estará disponível para conhecer novas pessoas, lugares e conversar sobre diferentes assuntos. No entanto, se sentirá confuso(a) também e se envolverá em mal-entendidos. Gêmeos Os nativos de Gêmeos refletirão sobre hábitos financeiros e possíveis ajustes na administração do dinheiro (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Você se envolverá em cuidar da vida financeira e da forma como tem lidado com seu dinheiro. Será um dia em que o desejo de ter maior segurança e estabilidade estará em alta. No entanto, poderão acontecer mal-entendidos e situações que levarão a frustrações, enganos e a gastos desnecessários. Evite fazer negociações. Câncer Os nativos de Câncer priorizarão o autocuidado e a atenção à autoestima neste sábado (Imagem: una_llenella | Shutterstock) Após alguns dias em que você esteve mais introspectivo(a), neste sábado buscará cuidar do seu bem-estar físico, da sua aparência e da autoestima. Contudo, ainda poderá se sentir confuso(a) e suscetível a ser influenciado(a) por energias externas. Portanto, continue cuidando da sua energia e das suas emoções para evitar mal-entendidos.

Leão Os nativos de Leão sentirão necessidade de introspecção e conexão com o próprio universo interior (Imagem: una_llenella | Shutterstock) Neste sábado, você estará suscetível a ser afetado(a) por energias externas, o que o(a) fará se isolar e desacelerar. Será dia de voltar sua atenção para si e cuidar do que habita seu interior, encarando fantasmas internos e buscando se harmonizar com os próprios medos. Procure se dedicar às suas práticas espirituais para ter mais clareza. Virgem Os nativos de Virgem estarão conectados às relações de amizade e às causas sociais (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Você será mais afetado(a) pelas relações sociais, especialmente pelos amigos, buscando o contato e o apoio deles, da mesma maneira que terá seu apoio solicitado por eles. Será possível também que se envolva em causas sociais. Contudo, atente-se à tendência a se enganar com grupos e propostas que poderão prejudicá-lo(a). Libra Os nativos de Libra estarão atentos a oportunidades para impulsionar seus objetivos profissionais (Imagem: una_llenella | Shutterstock) Neste sábado, você estará mais envolvido(a) com os acontecimentos no campo profissional e em cuidar do que deseja se tornar no futuro. Será possível que se aproxime de pessoas capazes de abrir portas em sua carreira. No entanto, poderão surgir alguns mal-entendidos e situações que irão gerar frustração. Evite entrar em conversas paralelas e proteja sua energia para se resguardar.