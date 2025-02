BBB 25: 7 curiosidades sobre o novo líder João Gabriel

João Gabriel se tornou o primeiro líder do BBB 25 após a separação das duplas e a dinâmica que marcou o retorno de Gracyanne Barbosa à casa. A prova dessa semana envolvia o arremesso de sanduíches em caixas com diferentes pontuações, e no desempate João Gabriel levou a melhor.

Como recompensa, além da imunidade, o brother recebeu R$ 10 mil e será o primeiro a ter uma festa do líder nesta edição. Para ficar com ele no VIP, escolheu João Pedro, Maike, Gabriel e Delma, além de Gracyanne, que garantiu sua vaga por meio do Quarto Secreto.