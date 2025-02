7 receitas de sucos verdes deliciosos para o verão

Aumentar o aporte nutricional das refeições é uma tarefa constante de quem deseja manter uma dieta saudável. Uma maneira prática de fazer isso é inserindo os sucos verdes no cardápio. De modo geral, essas bebidas são compostas por frutas e vegetais ricos em vitaminas e nutrientes, que favorecem a saúde do organismo. Além disso, são fáceis de fazer e combinam perfeitamente com o verão.

A seguir, confira 7 receitas de sucos verdes deliciosos para se refrescar no verão!