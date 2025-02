4 benefícios da manga para a saúde

A manga é uma fruta tropical deliciosa e repleta de nutrientes, sendo uma excelente escolha para pessoas de todas as idades. Versátil e consumida de diversas formas, ela se destaca por seu sabor adocicado e sua polpa suculenta. Como faz parte da base de uma alimentação saudável, pode ser incluída livremente na dieta.

Segundo Camilla Cordova, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, a manga pode ser consumida diariamente, por exemplo, desde que não haja restrições alimentares. “Os benefícios da manga para a saúde são diversos. Ela melhora o funcionamento intestinal, fortalece o sistema imunológico, combate os radicais livres, possui ação antioxidante e anti-inflamatória, e traz benefícios à visão e à pele. No entanto, é importante lembrar que a manga faz parte de uma alimentação saudável em conjunto com outros alimentos in natura de outros grupos alimentares”, ressalta.