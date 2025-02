3 benefícios do bife de fígado para a saúde

O fígado fornece aminoácidos essenciais para a construção e reparação dos tecidos do corpo. As proteínas são importantes para o crescimento, desenvolvimento e manutenção da massa muscular.

O fígado contém diversas vitaminas importantes para o bom funcionamento do organismo, como vitamina A e do complexo B (especialmente B12) e ácido fólico. Elas desempenham papéis importantes em diversas funções do corpo, como saúde da visão, sistema nervoso, produção de energia e formação do DNA.

Cuidados com o consumo do fígado

Conforme a nutricionista Tatiane Araújo, doutora em Ciência e Tecnologia dos Alimentos e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, indivíduos com alimentação rica em vitamina A ou com condições hepáticas devem moderar o consumo de fígado para evitar hipervitaminose. Pacientes com gota também precisam ter cautela, pois o alimento pode ter efeitos negativos. Gestantes também precisam consumi-lo com cuidado e com acompanhamento de um nutricionista.

Mito sobre o fígado

A ideia de que o bife de fígado armazena toxinas é um mito amplamente difundido, mas sem fundamento. “Ele metaboliza diversas toxinas, que são excretadas e não armazenadas. No entanto, a origem do alimento é crucial: animais saudáveis, criados dentro das normas regulamentadas, garantem um consumo seguro”, analisa Tatiane Araújo.

Por Nicholas Montini Pereira