4 mitos e verdades sobre alimentação natural para animais

1. A alimentação natural faz bem para a saúde do pet

Verdade. A alimentação natural traz diversos benefícios para a saúde do cão ou do gato: “Ela melhora a digestão, reduz problemas de pele, aumenta a disposição e até ajuda no controle do peso, por ser isenta de conservantes e ingredientes ultraprocessados”, diz Robson Vivas.

O profissional também destaca que a dieta personalizada permite atender às necessidades específicas de cada animal, conforme a orientação do veterinário. “Com ingredientes frescos e selecionados, os tutores observam rapidamente mudanças positivas, como pelos mais brilhantes, fezes mais firmes e menor incidência de alergias”, explica.