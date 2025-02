Descubra a pedra de cada signo para 2025

As pedras e cristais atuam como guias energéticos (Imagem: ju_see | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Cada signo do zodíaco possui uma missão única, mas o caminho até seu destino pode ser desafiador. As pedras e cristais atuam como guias energéticos, amplificando qualidades, equilibrando desafios e conectando cada signo ao seu propósito. Seja para fortalecer a coragem, trazer proteção ou clareza, existe um cristal ideal para cada jornada. Descubra como a energia das pedras pode ajudá-lo a manifestar o que está prometido para você. Majo Caminha, designer de joias e CEO da joalheria M Design Creations, é um exemplo de quem utiliza as pedras para alinhar suas energias e propósitos ao longo do ano. “Eu acredito muito nessa questão. Trabalhando com pedras há muito tempo, consigo perceber, tanto em mim quanto em minhas clientes, uma melhora no dia a dia, até mesmo para alcançar meus objetivos”. Junto com Gabu Camacho, astrólogo, jornalista e escritor, ela compartilha dicas valiosas sobre quais pedras cada nativo deve usar este ano. Confira!

Áries Com muita energia guardada, os arianos terão um ano cheio de oportunidades de crescimento em grupo. Liderando e colaborando com ações sociais, usar essa energia é essencial para conquistar bons e maiores resultados. A designer de joias indica a pedra granada, que "fortalece tanto o corpo quanto a mente. Mais do que isso, ela estimula a paixão, a determinação e a ação mesmo. Totalmente compatível com a atitude de liderar, buscando bons resultados", indica.

A composição da pedra auxilia a reafirmar a coragem e a determinação do signo de Áries. “Os pioneiros do zodíaco são ativos, competitivos e independentes. Precisam de movimento como precisam de ar, então uma pedra que reforce essas características é ideal para os arianos”, concorda o astrólogo Gabu Camacho. Touro A pedra esmeralda atrai prosperidade ao signo de Touro (Imagem: Victor Moussa | Shutterstock) O que aguarda os taurinos são ganhos contratuais e negociações. Com oportunidades em projetos criativos, o melhor período para o signo de Touro será entre março e junho. Para abraçar todas essas oportunidades, a pedra perfeita é esmeralda.

“A esmeralda tem o poder da estabilidade financeira, atraindo riquezas e abundância. Seu equilíbrio físico e mental auxilia no momento de tomada de decisão”, indica Majo Caminha. O astrólogo Gabu Camacho acrescenta que a pedra traz equilíbrio ao taurino. Quando aliado a uma pedra com essa energia, o nativo do signo potencializa ainda mais sua capacidade de se aterrar e tomar decisões assertivas”, conta. Gêmeos O topázio azul promove a clareza e a serenidade (Imagem: Andriana Syvanych | Shutterstock) A aposta para o signo de Gêmeos é de aprendizado e saúde. Com mais cursos e conexões, o cenário ideal para os geminianos é focar em aprender cada vez mais e cuidar bem da saúde. “Gêmeos representa o pensamento e o conhecimento, mas sua tendência à versatilidade pode gerar confusão. Por isso, usar uma peça que promova clareza e paz ajuda a trazer serenidade ao longo da jornada”, aconselha o astrólogo.

Misturando astros com pedras, Majo Caminha afirma que o topázio azul é a pedra que traz serenidade e aprendizado. “Através do topázio azul, é possível se comunicar de uma forma verdadeira. Com muita paz e clareza na mente, o aprendizado se torna muito mais fácil”. Câncer O ano de 2025 promete estabilidade emocional e financeira aos cancerianos. Eles poderão aproveitar as boas energias do quartzo. “Suas propriedades são calmantes e desintoxicantes. O quartzo verde não é apenas para cura do corpo, mas também da mente. É importante passar por esse processo de controle das emoções”, diz Majo Caminha. Pela perspectiva dos astros, Gabu Camacho também indica a pedra. “Para os cancerianos, é importante ter uma fonte de desintoxicação como o quartzo verde. Eles tendem a absorver o que é dos outros, especialmente no campo mental e emocional”.

Leão A pedra âmbar auxilia os processos de cura e proteção energética (Imagem: Wollertz | Shutterstock) Para o leonino, a aposta é de se aventurar! Sair da zona de conforto ajudará no amadurecimento e no crescimento intelectual do nativo. Ao começar essa jornada, é importante estar preparado e protegido. “A pedra âmbar auxilia ao acelerar o processo de cura natural do corpo, como um calmante natural. Ela é capaz de eliminar energias negativas e trazer proteção enquanto se aventura”, indica a designer de joias. Bastante conhecida por sua proteção, a pedra pode ser um álibi para os leoninos. “Leão é regido pelo Sol, e as pessoas com Sol em Leão brilham duplamente. No entanto, tudo que brilha atrai tanto coisas positivas quanto negativas, por isso, investir em proteção energética enquanto se está em evidência é essencial para os nativos do signo”, explica o astrólogo.