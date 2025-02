4 dicas para queimar gordura abdominal de forma eficaz

Perder gordura na região abdominal e conquistar o tão desejado “tanquinho” é um dos objetivos de boa parte dos frequentadores de academia. Para isso, muitos investem nos exercícios abdominais, e é aqui que está o erro. Isso porque, conforme o personal trainer e educador físico Tauan Gomes, não existe queima de gordura localizada, “a gordura é eliminada de forma sistêmica, ou seja, de todo o corpo, com base no metabolismo e no déficit calórico”, diz o profissional.

Segundo Tauan Gomes, “essa questão é comum porque as pessoas associam o esforço da região à queima de gordura localizada, mas o que acontece é o fortalecimento muscular, ou seja, mesmo que você tenha músculos abdominais definidos, eles podem continuar encobertos por gordura se o foco não for a perda de peso geral”. Então, para o que serve os abdominais? Isso é o que o personal trainer explica a seguir: