5 hábitos que ajudam prevenir o desenvolvimento de câncer

Hábitos saudáveis são fundamentais para ajudar na prevenção do câncer (Imagem: Art_Photo | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Câncer é o nome dado às doenças caracterizadas pelo crescimento descontrolado de células anormais no organismo, podendo afetar diferentes órgãos e sistemas. Diversos fatores contribuem para o seu desenvolvimento. Embora algumas pessoas culpem a genética, o Dr. Ramon Andrade de Mello, oncologista de São Paulo e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, afirma que os genes não são determinantes. “No câncer, surgem alterações no DNA das células, que passam a receber instruções erradas para desenvolver as suas atividades. Essas alterações podem ocorrer em virtude de maus hábitos de vida, além do que é herdado. Os fatores ambientais têm grande importância no desenvolvimento da doença”, explica.

1. Tenha uma dieta saudável Segundo o Dr. Ramon Andrade de Mello, as chamadas doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol alto e triglicerídeos altos, são consideradas um fator-chave no início e na progressão de muitos tipos de câncer e podem ser influenciadas pela dieta. “A obesidade, um componente da síndrome metabólica, está associada a altos níveis de inflamação que danificam tecidos saudáveis e contribuem para o surgimento de pelo menos 13 tipos de câncer”, diz. O oncologista explica que estudos indicam um risco aumentado de câncer endometrial e renal em mulheres com excesso de peso. “O excesso de gordura corporal, especialmente ao redor da região central, impulsiona o aumento da inflamação, do açúcar no sangue e da produção do fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1), todos os quais estão ligados a certos tipos de câncer”, afirma. Evitar o sobrepeso, aumentar o consumo de vegetais e frutas, ricos em polifenóis e substâncias antioxidantes, e fibras, que melhoram a saúde intestinal, além de praticar atividade física, são atitudes que ajudam a evitar o câncer, segundo o médico. “Os mecanismos podem ser diferentes para diferentes tipos de câncer, mas a disfunção metabólica é o denominador comum”, explica.

2. Cuide da saúde mental Embora não haja evidência científica claramente comprovada, o médico explica que alguns trabalhos da literatura falam que o estresse pode estar associado ao desenvolvimento do câncer. “É sempre importante ter um equilíbrio da saúde mental para uma melhor qualidade de vida. Os fatores emocionais podem estar associados ao desenvolvimento do câncer de forma indireta, provavelmente associada a comportamentos e hábitos que não são saudáveis e podendo estar relacionado ao aumento da suscetibilidade dessa doença”, explica. Ademais, conforme o Dr. Ramon Andrade de Mello, a saúde mental também pode influenciar como o indivíduo responde aos medicamentos. “Além disso, o fator emocional é uma variável importantíssima no tratamento, principalmente quando aliada à percepção de familiares e amigos próximos”, diz o médico. O tabagismo é uma das principais causas de câncer de pulmão (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

3. Não fume O tabagismo é um dos principais responsáveis pelo câncer de pulmão. “O cigarro possui mais de 50 elementos carcinogênicos, ou seja, que podem ajudar no desenvolvimento do câncer. Além disso, a nicotina é responsável pelo ‘vício’ no cigarro. Por isso, o risco do câncer de pulmão”, explica o médico. Além disso, conforme o Dr. Ramon Andrade de Mello, o cigarro também pode estar associado ao risco de outros tipos de câncer, como de bexiga, de cavidade oral, de colo de útero, entre outros. “As substâncias ‘cancerígenas’ presentes no cigarro quando expostas em excesso aumentam as chances de desenvolvimento de tumores malignos”, diz. O vape, ou cigarro eletrônico, também aumenta esse risco. “O vape tem risco de suscetibilidade adicional de câncer similar ao cigarro, ou até mesmo maior do que o cigarro, por conta dos produtos químicos presentes no vapor inalado”, conta o oncologista de São Paulo.

4. Atente-se ao ar que respira A qualidade do ar também pode influenciar negativamente a saúde e aumentar as chances de desenvolver algum tipo de câncer. “Atualmente, sabemos que o ar que respiramos, principalmente nas grandes cidades, apresenta diversos poluentes, que são substâncias que podem estar relacionadas ao aumento da suscetibilidade de desenvolver o câncer, especialmente o de pulmão”, explica o Dr. Ramon Andrade de Mello. Segundo ele, substâncias nocivas geradas por fábricas, carros e aviões podem danificar as células do organismo e gerar um tumor maligno. “Pensando em poluição, normalmente, ela está relacionada ao câncer de pulmão (poluentes da atmosfera), câncer de estômago (fumaça de carvão de churrasco) e câncer de sangue (poluentes vindos das radiações ionizantes)”, diz. A melhor maneira de se proteger, segundo o oncologista, é evitar locais com grande quantidade de poluentes e usar máscaras. 5. Não consuma álcool Primeiro, uma informação que precisa ficar clara: não existe dose segura recomendada para o consumo de álcool. “O consumo de álcool é conhecido como uma substância cancerígena, quando a ingestão é alta, mas não há definição de dose segura para o álcool. Os tipos de câncer mais associados são cabeça e pescoço, colo retal, fígado e mama“, explica o Dr. Ramon Andrade de Mello.