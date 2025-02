10 tipos de câncer que bons hábitos podem ajudar a prevenir

O câncer é um conjunto de doenças caracterizadas pelo crescimento desordenado e descontrolado de células anormais no organismo. Essas células podem se multiplicar rapidamente, invadir tecidos saudáveis e formar tumores, que podem ser benignos ou malignos. Nos casos malignos, há o risco de metástase, quando as células cancerígenas se espalham para outras partes do corpo por meio do sangue ou do sistema linfático.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), cerca de 40% dos casos de câncer poderiam ser evitados ao reduzir a exposição a fatores de risco. De acordo com o National Cancer Institute (NCI), anualmente são registrados 20 milhões de novos casos de câncer no mundo, resultando em 9,7 milhões de mortes. As projeções indicam um cenário preocupante: até 2040, o número de novos casos pode chegar a 29,9 milhões por ano, com 15,3 milhões de óbitos.