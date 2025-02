5 dicas para prevenir candidíase no verão

Durante o verão, a candidíase se torna mais comum devido ao aumento da temperatura e da umidade, fatores que favorecem a multiplicação do fungo. Além disso, o uso frequente de roupas molhadas, como biquínis, e a transpiração excessiva criam um ambiente propício para a infecção.

A candidíase é uma infecção causada pelo fungo Candida, sendo a espécie Candida albicans a mais comum. Esse fungo vive naturalmente no corpo humano, mas pode se proliferar descontroladamente quando há um desequilíbrio na flora microbiota.

“É comum observarmos nessa época do ano o aumento das queixas e dos atendimentos médicos por causa da candidíase. Isso porque o calor e a umidade criam um ambiente propício para o crescimento de fungos e bactérias, que causam desconforto e podem ocasionar sintomas como coceira, ardência e corrimento branco e espesso”, comenta a Dra. Manuele Calil, coordenadora do Setor de Ginecologia e Obstetrícia do Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), da Dasa.