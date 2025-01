Veja alimentos que melhoram e prejudicam a saúde da pele

O cuidado com a alimentação é fundamental para evitar algumas condições

A relação entre alimentação e saúde da pele é um tema cada vez mais discutido. O que colocamos no prato reflete diretamente na aparência e na saúde do maior órgão do corpo. Segundo a dermatologista Dra. Mariana Paixão, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), os excessos alimentares podem causar uma série de problemas, desde o aumento da oleosidade até o agravamento de condições como acne, rosácea e envelhecimento precoce.

“A pele é um espelho do que acontece no organismo. Quando consumimos alimentos em excesso, especialmente os ricos em açúcar, gorduras saturadas e ultraprocessados, criamos um ambiente interno propício para inflamações, o que se manifesta externamente em forma de acne, irritações e outros problemas dermatológicos”, explica.