6 mitos e verdades sobre exercícios físicos e massa muscular

Veja como alguns cuidados são importantes para garantir hipertrofia com os treinos

Mito. Isso está associado a uma compreensão equivocada do conceito de tempo sob tensão, o que leva muitas pessoas a usarem muitos métodos e técnicas para aumento de volume de repetições e séries. Por outro lado, deixam de progredir carga, essencial para ser gerada tensão mecânica sobre o músculo , caracterizada pela desaceleração involuntária do movimento.

Segundo a Associação Brasileira das Academias, historicamente, nos meses de verão as matrículas aumentam em até 30%, e esta é a época em que os brasileiros mais se dedicam às atividades físicas em busca de resultados estéticos. Para ajudar neste processo, o coordenador de educação física da Academia Silva Gym, Igne Pena, destaca alguns mitos e verdades sobre atividade física e ganho de massa muscular. Confira!

Verdade. A quantidade pode variar de 0,8 g a 2 g por peso corporal. O importante é que esse consumo não seja intuitivo e não custe o consumo de outros nutrientes essenciais. Por isso, a importância de um nutricionista programando a sua dieta com base nas suas individualidades.

Mito. É possível – e mais saudável – construir um shape com bom volume muscular e condicionamento físico treinando com intensidade significativa regularmente e se mantendo alinhado ao seu protocolo dietético.

Mito. Você consegue alocar 12 a 20 séries por grupamento muscular treinando de 4 a 6 vezes na semana com tranquilidade. É possível fazê-lo em até 3 vezes, se necessário. O importante é ter um bom profissional programando o seu treino para otimizá-lo e adequá-lo à sua rotina.

5. O treino precisa ser intenso

Verdade. Como dito anteriormente, a tensão mecânica é um fenômeno indispensável para se gerar o processo de hipertrofia e, para que ela ocorra, é preciso treinar com cargas que, ao menos, aproximem da “falha”, fazendo com que o movimento desacelere involuntariamente durante as séries.

6. O cardio é indispensável

Verdade. Por mais que a musculação seja a prioridade no processo de hipertrofia, manter uma rotina de cardio é essencial para garantir um bom condicionamento físico, de maneira a ressaltar o desenvolvimento muscular.

Por Thayane Tavares