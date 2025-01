A hortelã é uma planta com propriedades medicinais (Imagem: Galumphing Galah | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

A hortelã (Mentha spicata) é uma planta herbácea perene originária da Europa e da Ásia, amplamente cultivada em diversas regiões do mundo. Conhecida por seu aroma refrescante e sabor característico, é valorizada na culinária, utilizada em pratos doces e salgados, bem como em bebidas. Além de seu uso gastronômico, oferece diversos benefícios à saúde, tornando-se uma aliada natural no cuidado do bem-estar físico e mental. Veja, a seguir, 6 benefícios da planta hortelã para a saúde e como usá-la!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Alivia dores de cabeça A hortelã ajuda a aliviar dores de cabeça e enxaquecas. No estudo “Analgesic, Anti-Inflammatory and Antipyretic Effect of Mentha spicata (Spearmint)“, publicado no Journal of Pharmaceutical Research International, os pesquisadores identificaram que o extrato metanólico da hortelã apresentou significativas propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antitérmicas em animais de laboratório, apoiando o seu uso como um medicamento na medicina popular.

2. Melhora a digestão A hortelã possui compostos com ação antiespasmódica que ajudam a relaxar os músculos do trato digestivo, aliviando sintomas como cólicas, gases e inchaço abdominal. Seu consumo estimula a produção de bile, facilitando a digestão de gorduras e promovendo o bom funcionamento do fígado. Além disso, segundo o estudo “Mentha spicata L. essential oil, phytochemistry and its effectiveness in flatulence“, publicado no Journal Traditional and Complementary Medicine, o óleo essencial de hortelã é usado tradicionalmente para tratamento de flatulência. Conforme os pesquisadores, as propriedades como efeitos digestivos, analgésicos e antiespasmódicos agem sinergicamente e reduzem a gravidade da flatulência no estômago. 3. Alívio do estresse e da ansiedade A hortelã é conhecida por suas propriedades calmantes que ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse. Seu aroma fresco e mentolado tem um efeito relaxante sobre o sistema nervoso, promovendo uma sensação de alívio. O seu consumo pode ajudar a diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no corpo.

O chá de hortelã alivia as cólicas menstruais (Imagem: kostrez | Shutterstock) 4. Redução de cólicas menstruais O chá de hortelã é indicado para reduzir a intensidade e a duração das dores associadas ao ciclo menstrual, como as cólicas, proporcionando conforto durante esse período. Seu efeito relaxante nos músculos uterinos contribui para a diminuição das contrações dolorosas. 5. Ação antibacteriana A hortelã possui potentes propriedades antibacterianas que a tornam eficaz no combate a diversas infecções e no controle do crescimento de bactérias. O mentol, seu composto ativo, atua inibindo a atividade de patógenos, ajudando a prevenir infecções em feridas e a manter a saúde bucal.

No estudo “Chemical composition, antioxidant, antimicrobial and Antiproliferative activities of essential oil of Mentha spicata L. (Lamiaceae) from Algerian Saharan atlas“, publicado no BMC Complementary and Alternative Medicine, o óleo essencial de hortelã se mostrou mais eficaz contra o Staphylococcus epidermidis, uma bactéria Gram-positiva, que faz parte da flora normal da pele humana e das mucosas, sendo comumente encontrada na superfície da pele, nas regiões das axilas, nas fossas nasais e em outras partes do corpo. 6. Alívio de sintomas respiratórios A hortelã possui propriedades anti-inflamatórias, antivirais e descongestionantes que ajudam no tratamento de gripes, resfriados e outras condições respiratórias. Seu consumo auxilia na redução da tosse, congestão nasal e inflamações na garganta, promovendo alívio dos sintomas e facilitando a respiração. Formas de utilizar a hortelã A hortelã pode ser consumida de diversas maneiras, tornando seu uso versátil e agradável. Veja algumas formas de incorporá-la ao dia a dia: