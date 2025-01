Veja as previsões de fevereiro de 2025 para o signo de Aquário

Para Aquário, fevereiro iniciará com muita energia e bastante movimentado. Isso poderá ajudá-lo(a) a dar andamento aos projetos pessoais e ir em busca do que está alinhado com seus ideais e propósitos. No entanto, toda essa energia possivelmente o(a) levará a agir por impulso e de maneira rebelde e precipitada. Além disso, será possível que surjam diversos imprevistos. Depois, por volta da metade do mês, o aquariano entrará em uma fase importante para organizar a vida financeira, bem como para buscar mais conforto, estabilidade e segurança. Será um período favorável para se conectar com os seus valores e refletir se está vivendo de maneira alinhada com eles.

De modo geral, fevereiro se mostrará movimentado, mas sujeito a alguns atrasos. Ademais, o lado emocional poderá interferir na saúde e produtividade dos nativos de Aquário. Portanto, procure cuidar melhor das emoções, estabelecer os limites necessários e se comprometer somente com o que consegue fazer, evitando se sobrecarregar.

Em fevereiro, o nativo de Aquário poderá avaliar melhor a sua relação amorosa (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock) Período de reflexões e mudanças no amor Neste mês, você buscará encontrar mais segurança, conforto e estabilidade no setor afetivo. Portanto, será o momento de avaliar como a relação tem caminhado e preparar os próximos passos. Se não estiver em um relacionamento, desejará encontrar alguém que se alinhe aos seus valores e que lhe traga segurança emocional. Apesar disso, especialmente no início de fevereiro, o aquariano possivelmente se confundirá e criará muitas expectativas e fantasias em relação ao outro, se frustrando no final. Por volta da metade do mês, buscará mais movimento no amor. Considere, nesse sentido, aproveitar a oportunidade para fazer uma viagem com a pessoa amada e sair da rotina.