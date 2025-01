Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/01/2025 

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Neste domingo, o movimento dos astros promete influenciar cada signo de maneira única, refletindo nas emoções, relações e decisões de todos. A energia poderá trazer momentos de reflexão, sensibilidade e até confusões, mas também oportunidades para crescimento e expansão pessoal. Por isso, confira as previsões e saiba como lidar com os desafios do dia de forma equilibrada!

Áries