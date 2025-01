7 livros curtos para ler no fim de semana

Tom Vaughan descreve a saga de Hércules Valente, que precisa ficar forte e popular, como um herói grego, para sobreviver ao 6º ano do Ensino Fundamental. Até onde o menino sabe, seu pai biológico é um famoso astro do rock na Grécia. Quem melhor para ajudá-lo a conquistar a tão sonhada popularidade na nova escola? Só que quando o homem aparece, o protagonista nem consegue acreditar: ele tem habilidades incríveis e é extremamente poderoso. Será que o pai dele pode ser… o próprio ZEUS?

4. A neve e a flor

Em “A neve e a flor”, o filósofo Matheus Moori traz reflexões sobre laços familiares, a dor do luto e a importância de cultivar uma espiritualidade livre (Imagem: Divulgação | Matheus Moori)

Por meio do estilo literário Animal Fiction, um bicho protagoniza cada capítulo deste livro, ao assumir sentimentos humanos para compartilhar lições sobre dilemas existenciais – como a jovem mamute Erin, que precisa lidar com a morte da avó na era do gelo. O filósofo Matheus Moori apresenta uma narrativa filosófica e poética que traz reflexões sobre laços familiares, a dor do luto, a importância de cultivar uma espiritualidade livre e como apreciar o ciclo natural da vida.

5. Lições de liderança de um campeão