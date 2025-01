5 cores de cabelo que serão tendência em 2025

O início do ano é sempre um convite para renovar o visual, e os cabelos são a escolha perfeita para começar. Além de apostar em cortes modernos, mudar a tonalidade dos fios é uma excelente maneira de transformar a aparência e se alinhar às tendências. Em 2025, o cabeleireiro e Keune Master Talent John Castaño diz que ficarão para trás os cabelos extremamente escuros, as mechas com contrastes marcantes e os tons rosados. A nova aposta é em cores mais suaves e naturais, que valorizam a harmonia com o tom de pele e realçam a beleza individual.

1. Ruivo borgonha O ruivo borgonha é uma grande aposta para mulheres de pele dourada, negra, rosada ou bronzeada (Imagem: Cavan-Images | Shutterstock) Entra ano, sai ano, e os tons ruivos continuam sendo um visual muito requisitado, mas, claro, sempre com um update de nuances e técnicas. Para mulheres de pele dourada, negra, rosada ou bronzeada, a borgonha será uma das grandes apostas em 2025. No entanto, segundo John Castaño, este ano o tom surge com uma profundidade diferente, trazendo uma estética mais sofisticada, que realça ainda mais a beleza e a elegância de cada um. “Eu aposto na pegada de borgonha, porém diminuindo o violeta, que foi bem forte em 2024, e trazendo mais o acaju como base para esse tom. Então, ele será mais profundo, mais escuro, e com esses toques mais brasileiros e tropicais”, conta o especialista.

2. Mocha mousse O mocha mousse promete se tornar uma das cores mais pedidas e cobiçadas (Imagem: Andriy Petryna | Shutterstock) A cor mocha mousse já é um dos tons mais comentados e desejados tanto em esmaltes quanto em maquiagens. Nos cabelos, não será diferente; promete se tornar uma das cores mais pedidas e cobiçadas em salões de beleza, especialmente em mulheres com pele negra. Para o cabeleireiro, essa nuance ganha ainda mais destaque quando combinada com reflexos dourados, pois cria um efeito luminoso e realça ainda mais o tom de pele. 3. Bege e areia Os tons bege e areia são ideais para quem não abre mão dos loiros e deseja um look mais suave (Imagem: yamel photography | Shutterstock)

Com sua capacidade de se adaptar facilmente a diferentes nuances de cabelo, os tons bege e areia são ideais para quem não abre mão dos loiros e deseja um look mais suave, elegante e de fácil manutenção, sem perder a modernidade. Eles criam um efeito iluminado, conferindo um toque de frescor ao visual, seja em cabelos claros ou escuros que buscam uma transformação sutil. Mas atenção: “essa cor não valoriza mulheres com peles amareladas, pois a profundidade do tom pode não ser harmônica”, alerta o hair stylist. 4. Marrom café O marrom café valoriza todos os tipos de pele, e é a escolha ideal para quem busca uma aparência mais equilibrada (Imagem: kiuikson | Shutterstock)

Valorizando todos os tipos de pele, especialmente as de alto contraste, é a escolha ideal para quem busca uma aparência mais equilibrada. Além disso, consegue destacar os contornos do rosto e traz um look cheio de personalidade e atemporal. 5. Face frame O face frame traz luminosidade e um toque divertido ao visual (Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock) Outra grande tendência para 2025 é o face frame iluminado, com a parte frontal do cabelo mais clara, trazendo luminosidade e um toque divertido ao visual. Esse efeito é especialmente valorizado em mulheres com peles claras e rosadas, além de ser ideal para quem tem sardinhas.