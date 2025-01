3 dicas para manter o MEI regularizado

Neste início de ano, os microempreendedores individuais (MEIs) devem estar atentos às suas obrigações fiscais para garantir a regularidade das atividades da empresa. Embora o regime simplificado ofereça muitos benefícios, como valores fixos e baixa tributação, há certos prazos e procedimentos que o MEI deve cumprir. “A conformidade com os compromissos fiscais e legais garante tranquilidade ao empreendedor, evitando multas e auxiliando no crescimento dos negócios. Por isso, é preciso ficar ligado desde o começo do ano para se manter em dia com mensalidades e taxas”, comenta Luan Stocco, CTO da vhsys, empresa de tecnologia especializada em soluções de gestão empresarial online.

1. Preenchimento da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) A primeira e mais importante rotina é preencher a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), que deve ser entregue até o último dia de maio. Esse documento tem a função de informar à Receita Federal o faturamento do MEI no ano anterior, e, mesmo que o empreendedor não tenha gerado receita, a declaração precisa ser realizada com o valor zero, garantindo que o negócio se mantenha regular. Acompanhamento com um contador garante que a transição tributária seja feita de maneira correta (Imagem: Pressmaster | Shutterstock) 2. Transição de regime tributário em caso de faturamento elevado Caso o MEI ultrapasse o teto de R$ 81 mil no ano anterior, será necessário realizar a transição para outro regime tributário, como o Simples Nacional. Essa mudança demanda um planejamento adequado e o acompanhamento de um contador para ajustar a tributação e garantir que a transição seja feita de maneira correta.