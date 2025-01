Horóscopo semanal: previsão dos signos de 20 a 26 de janeiro de 2025

A semana será ideal para entrar em contato com o seu interior (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

O Sol entrará no signo de Aquário no dia 19 e fará conjunção com Plutão, que retornou ao signo de Aquário. Além disso, o Astro-Rei fará conjunção com Marte retrógrado. Esses movimentos indicam tensões, imprevistos e atitudes rebeldes e radicais, o que poderá gerar conflitos. Portanto, será necessário encontrar formas de acalmar os ânimos. Mercúrio seguirá no signo de Capricórnio e fará oposição a Marte, reforçando a tendência a se deixar levar pelos impulsos e a dificuldade para controlar o excesso de pensamentos. Vênus seguirá em Peixes e em conjunção com Saturno. Ademais, o planeta entrará em conjunção com Netuno, aliviando a rigidez de Saturno. Contudo, esse movimento também poderá levar a mais expectativas e ilusões nos relacionamentos, desencadeando frustrações. No caso, o contato com as artes e a espiritualidade poderá aliviar as tensões

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Marte retrógrado seguirá em Câncer e fará aspecto tenso com Plutão, Sol e Mercúrio. Esses movimentos pedirão muita cautela nas ações. Afinal, a tendência será de atitudes impulsivas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries O ariano dedicará mais atenção às relações sociais e deverá se voltar às práticas espirituais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock) Nesta semana, você dedicará mais atenção às relações sociais. Sua presença poderá ser mais solicitada pelos amigos. Bom momento para reconhecer o papel e a importância de cada um em sua vida. Contudo, será possível que isso afete o seu ego, levando-o(a) a agir de forma desproporcional. Procure se dedicar ao que o(a) conecta com seus propósitos e ideais, evitando se deixar levar pelo impulso. No campo afetivo, o período será de finalizações. Tenderá a se deparar com cenários que te façam sair da ilusão e encarar uma realidade dolorosa. Para aliviar as tensões, busque se dedicar às artes e às práticas espirituais.

Touro As mudanças no trabalho abrirão novos horizontes para os taurinos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock) Você dedicará mais atenção ao setor profissional. A tendência será de uma semana intensa e sujeita a mudanças, o que poderá tirá-lo(a) da zona de conforto e gerar inseguranças. Apesar dos desafios, esse movimento ajudará no alinhado do que deseja construir no futuro. Para lidar com o que vier da melhor forma, procure acolher as emoções e acalmar os ânimos. No campo afetivo, você entrará em uma nova fase. Será o momento de realizar um balanço de tudo o que viveu e finalizar alguns ciclos. Ao longo do processo, poderá se confundir. Entretanto, não se deixe dominar pelo pessimismo.

Gêmeos Os geminianos terão energia para sair da zona de conforto, mas deverão controlar as expectativas em relação às amizades (Imagem: Platon Anton | Shutterstock) Você terá mais energia e disposição para batalhar pela realização dos sonhos, ir em busca de novas aventuras e sair da rotina. Apesar disso, será necessário encontrar formas de acalmar os ânimos. Afinal, os impulsos poderão levá-lo(a) a cometer exageros e agir de maneira impensada. No caso, procure ter clareza sobre o que deseja e direcione bem a sua energia. No campo afetivo, será possível que se depare com situações que afloram medos e inseguranças, especialmente nas relações de amizade. Será necessário controlar as expectativas e estabelecer limites para evitar frustrações.

Câncer Os cancerianos poderão realizar limpeza nas emoções e se desapegar de tudo o que não lhes serve mais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock) O contato com as suas sombras estará presente, o que fará com que os desconfortos aumentem. No caso, procure acolher esses sentimentos e se comprometa a tomar consciência dos padrões nocivos e abandoná-los. De modo geral, será uma semana favorável para realizar uma limpeza nas suas emoções e na sua casa, desapegando de tudo o que não serve mais. No setor financeiro, poderão surgir algumas reviravoltas. Logo, evite gastar por impulso. Na vida afetiva, você dará mais atenção aos relacionamentos. No entanto, será necessário controlar as expectativas para não se frustrar.