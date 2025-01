4 receitas práticas e saudáveis com fubá

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma concha, disponha pequenas porções de massa sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com o recheio desejado.

Em uma frigideira, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Coloque os cogumelos e refogue até ficarem macios. Desligue o fogo e disponha os cogumelos sobre a polenta. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Bolo de fubá integral

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de mel

1 xícara de chá de leite de aveia

1 colherde sopa de fermento quimico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Fubá para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ingredientes líquidos e misture. Adicione os ingredientes secos, exceto o fermento químico, e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Após, disponha a massa em uma forma com furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos. Sirva em seguida.

Pão de fubá e linhaça

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de linhaça

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de água morna

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com um pano e deixe descansar por 1 hora. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.