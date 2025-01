Veja a importância do cuidado com o consumo excessivo de ovo

A musa fitness Gracyanne Barbosa, participante do BBB 25, revelou ser uma grande consumidora de ovos, afirmando comer cerca de 40 por dia. Durante o primeiro dia do reality show, ela ingeriu nove ovos, levantando debates sobre os cuidados necessários com uma prática tão incomum.

Alterar o perfil lipídico, pois a gema do ovo é rica em colesterol;

Causar ganho de peso, devido às calorias do alimento;

Alterar a filtração renal por sobrecarga de proteína, podendo levar até mesmo à formação de pedras nos rins.

Consumo adequado de proteína

A quantidade adequada de proteína por dia pode variar de pessoa para pessoa. “A recomendação é que uma pessoa sedentária consuma cerca de 0,8 gramas de proteína por quilo. Já pessoas que buscam hipertrofia e massa muscular podem consumir de 1,2 até, no máximo, 2 gramas de proteína por quilo, dependendo das necessidades individuais […]”, diz a Dra. Deborah Beranger.

No entanto, a médica destaca que a associação do ovo com outros alimentos também deve ser observada com base na quantidade de consumo da proteína diária. “É preciso levar em consideração os outros alimentos ricos em proteína que consumimos ao longo do dia e, quando somados, podem acabar excedendo as recomendações diárias desse nutriente”, explica.