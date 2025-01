7 dicas para preparar a pele para o verão

Cuidar da pele o ano todo é importante para mantê-la saudável e bonita (Imagem: iso100production | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Durante o verão, a pele necessita de cuidados especiais, pois está mais exposta ao sol, ao cloro da piscina ou ao sal do mar. Esses são fatores que podem torná-la mais ressecada e, até mesmo, causar queimaduras, manchas e envelhecimento precoce. Além disso, ela passa a transpirar mais e produzir mais sebo, resultando em oleosidade e brilho em excesso na região do rosto. De acordo com o dermatologista Dr. Amilton Macedo, os cuidados com a pele devem ser um hábito o ano todo, mas no verão, a atenção deve ser redobrada. “A transição de um clima frio para uma temperatura mais quente costuma desregular as glândulas sebáceas do corpo e do rosto, provocando ressecamento ou mesmo o efeito rebote, deixando a pele mais oleosa“, explica.

Ainda segundo ele, alguns cuidados podem driblar esse problema. "Por isso, o recomendado é preparar a pele para esta estação com cuidados como a realização de uma rotina de skincare: limpeza, tratamento, hidratação e proteção, a realização de tratamentos estéticos e uma boa alimentação são as chaves para ter uma pele saudável não somente durante o verão", afirma o especialista.

O dermatologista ainda recomenda o uso do filtro solar 30 minutos antes da exposição às radiações solares ou ao entrar em piscinas e, para manter a eficiência do produto, reaplicar a cada duas horas caso esteja em lugares externos e úmidos. Abaixo, o Dr. Amilton Macedo lista outras dicas para manter a pele bonita e saudável no verão. Confira! 1. Esfoliação Mesmo no verão, é importante para a pele do rosto e do corpo receber a esfoliação. Utilize sabonetes esfoliantes antes da hidratação para remover as células mortas e, assim, permitir que o hidratante penetre melhor na pele. A esfoliação seguida da hidratação deixa a pele mais macia.

2. Hidratação No verão, a pele tende a ficar ainda mais ressecada; por isso, é interessante começar a intensificar o uso de hidratantes corporais, que ajudam a evitar a perda hídrica. Prefira produtos como cremes, loções ou géis hidratantes com fórmulas à base de substâncias calmantes e que tenham ação antioxidante, como a vitamina E, ureia, silicone e óleo de amêndoa. Elas são indicadas para revigorar a pele. O tipo de protetor solar pode variar conforme as necessidades de cada pessoa (Imagem: StoryTime Studio | Shutterstock) 3. Proteção solar Para ter uma pele bem protegida no verão é preciso cuidá-la desde já. Mesmo nos dias nublados, com a temperatura mais baixa, é importante usar o protetor. Uma boa dica é escolher produtos com proteção UVA e UVB, como os hidratantes e bases com filtro solar.

Mas atenção: é importante aplicar o protetor solar adequado para o seu tipo de pele. Para as pessoas de pele branca é necessário utilizar um produto com fotoproteção superior a 50, já para as pessoas com pele negra é recomendado usar uma proteção em torno de 30 a 50, e realizar a reaplicação do produto a cada duas horas. 4. Tratamentos estéticos No intuito de preparar a pele para aproveitar o verão, e se sentir bem, podemos apostar em algumas tecnologias que irão ajudar o paciente a encontrar a sua melhor versão, como o EMtone, CM slim, Fotona T-runner e o Exilis Ultra 360, pois são procedimentos que respondem rápido ao inchaço, aceleram o sistema linfático e auxiliam na diminuição daquelas condições que muitas vezes incomodam. 5. Consuma água Durante o verão, o corpo perde mais água do que o normal, já que a transpiração é maior. Por isso, repor essa hidratação é fundamental, até porque uma pele hidratada também acontece de dentro para fora. O indicado é beber cerca de 40 ml por kilo de peso por dia. Hoje em dia há até aplicativos para smartphones que podem auxiliar a lembrar de beber água. Outra opção é andar com uma garrafa, assim você tem água sempre à mão e não se esquece de beber.