10 dicas para superar a dependência das redes sociais

Os brasileiros passam 9h13 por dia online. O número coloca o país como o segundo do mundo em que as pessoas ficam mais tempo conectadas à internet, atrás apenas da África do Sul (9h24). E quando o assunto é o uso de redes sociais, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking, com os usuários conectados em seus perfis cerca de 3h37 todos os dias. Os dados são do Relatório Digital 2024: 5 billion social media users, feito pela We Are Social e Meltwater, e destacam uma rotina hiperconectada que especialistas recomendam cuidado para evitar a dependência das redes sociais.

O ano de 2024 viu “brain rot” ser eleito a palavra do ano pelo Dicionário Oxford. Definido como a deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente como resultado do consumo excessivo de material online banal, ganhou destaque nas discussões sobre o impacto do conteúdo de baixa qualidade, principalmente nas redes sociais. O aumento de 230% no uso da expressão entre 2023 e 2024 reflete a crescente preocupação com os efeitos negativos da superexposição digital.