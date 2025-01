Veja como amenizar os impactos do jet lag na saúde

O jet lag, frequentemente associado às viagens de férias, vai além do simples cansaço após longos trajetos. Esse fenômeno, chamado cientificamente de disritmia circadiana, ocorre devido ao desalinhamento entre o relógio biológico e os novos horários do destino. A psicóloga Tatiane Mosso, de São Paulo, explica como essa condição afeta o cérebro e indica estratégias para reduzir seus impactos. Confira!

Papel do ritmo circadiano na regulação do sono

De acordo com Tatiane Mosso, o corpo humano é regido por um ritmo circadiano – um ciclo de 24 horas controlado pelo núcleo supraquiasmático do cérebro, localizado no hipotálamo. “Esse núcleo regula funções como sono, temperatura corporal, liberação hormonal e até mesmo o apetite, baseando-se na exposição à luz”, explica. Ao viajar por diferentes fusos horários, o corpo encontra dificuldades para sincronizar suas funções com o novo ambiente.