5 receitas saborosas e ricas em cálcio

Cuidar da saúde começa com escolhas inteligentes no prato, e o cálcio é um nutriente que não pode faltar. Essencial para a formação e a manutenção dos ossos, também ajuda no funcionamento dos músculos e do sistema nervoso. Por isso, confira 5 receitas que vão inspirar você a explorar novos sabores enquanto garante a ingestão de cálcio!

Couve-flor assada com feijão-branco e amêndoas

Ingredientes

1 couve-flor cortada em floretes

2 xícaras de chá de feijão-branco cozido e escorrido

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/3 de xícara de chá de amêndoas laminadas, levemente tostadas

1 colher de sopa de folhas salsa para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque os floretes de couve-flor e regue com metade do azeite de oliva. Polvilhe a cúrcuma, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para que os temperos envolvam toda a couve-flor. Disponha os floretes em uma assadeira forrada com papel-manteiga, espalhando-os bem para ficarem em uma única camada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando os pedaços na metade do tempo, até que estejam levemente dourados e macios.