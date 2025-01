12 grandes novidades do BBB 25

Abaixo, conheça as principais novidades do BBB 25!

O Big Brother Brasil 25 começa em 13 de janeiro e vem com um formato renovado, trazendo inovações inéditas que prometem engajar ainda mais o público. Com a disputa pelo prêmio milionário em duplas, uma decoração temática, novidades na dinâmica do jogo e maior interação com os fãs, esta edição celebra também os 25 anos do reality show e os 60 anos da TV Globo.

O BBB 25 marca uma mudança significativa na direção do reality: Boninho deixou o comando, passando o bastão para Rodrigo Dourado, que trabalha no programa desde a sua estreia na grade da TV Globo. Conhecido por sua experiência e visão estratégica, Rodrigo traz uma proposta de renovação para a dinâmica do reality show, ao mesmo tempo em que preserva a essência que cativou o público ao longo dos anos.

Após anos de ausência, as tradicionais carreatas que marcam a chegada dos participantes ao reality estão de volta. Esse momento permitirá ao público conhecer as duplas antes do confinamento, aumentando a expectativa para o início do programa. As carreatas serão transmitidas ao vivo, dando um tom de celebração e conectando os participantes com seus fãs logo nos primeiros momentos.

Os participantes entrarão na casa do BBB 25 em duplas, formadas por familiares, amigos ou casais. Essa dinâmica adiciona um novo nível de complexidade ao jogo, já que os confinados precisarão coordenar estratégias e convivência. As provas e eliminações poderão ser influenciadas por essa parceria, colocando em teste a confiança e a habilidade de trabalhar em equipe.

Em comemoração aos 25 anos do Big Brother Brasil, o tradicional Castigo do Monstro terá como tema os momentos mais icônicos das edições anteriores do programa. Os participantes que receberem o castigo reviverão cenas memoráveis, como figurinos marcantes e situações engraçadas que fizeram história no reality.

O BBB 25 será a edição mais longa da história do programa, com 100 dias de confinamento. Essa extensão permitirá que as relações entre os participantes se desenvolvam de forma mais intensa e orgânica, além de abrir espaço para novas dinâmicas e provas. O público terá mais tempo para conhecer os confinados e acompanhar a evolução das alianças e rivalidades.

7. Fim do Pay-Per-View e foco no streaming

Uma das grandes mudanças do BBB 25 é o fim do Pay-Per-View tradicional, que será substituído por uma experiência completa e acessível no streaming. Todo o conteúdo ao vivo da casa estará disponível exclusivamente no Globoplay, incluindo câmeras 24 horas e transmissões personalizadas.

8. Dinâmicas clássicas com mais interação do público

O BBB 25 mantém as dinâmicas que conquistaram os fãs ao longo dos anos, como o icônico Big Fone, o divertido Castigo do Monstro, o estratégico Poder Curinga e a imprevisível dinâmica do Perde e Ganha. No entanto, nesta edição, essas atividades terão ainda mais participação do público, que poderá influenciar diretamente no jogo.

9. Quadro de humor com Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna

O BBB 25 contará com quadros de humor apresentados pelos comediantes Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna. A dupla trará esquetes e comentários divertidos sobre os momentos mais marcantes da semana no reality, explorando o cotidiano dos participantes com uma abordagem leve e bem-humorada.