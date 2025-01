10 dicas para criar boas memórias com as crianças nas férias

Ao longo do ano letivo, a parceria entre escola e família é essencial para o desenvolvimento integral das crianças. Essa colaboração ultrapassa as salas de aula, promovendo valores como criatividade, empatia e a construção de memórias afetivas.

Durante as férias, essa relação pode ser ampliada, com as famílias desempenhando um papel ativo na continuidade do aprendizado e no fortalecimento dos laços emocionais. As memórias afetivas criadas na infância têm impacto direto no desenvolvimento emocional e cognitivo ao longo da vida. Experiências positivas nessa fase fortalecem a autoestima e a confiança, enquanto memórias negativas podem influenciar o bem-estar emocional.