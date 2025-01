7 sucos para ajudar a queimar gordura abdominal

A gordura abdominal é um incômodo comum para muitas pessoas e, para reduzi-la, além da prática de atividade física e cuidado com a alimentação, alguns sucos são grandes aliados. Isso porque eles são preparados à base de frutas, vegetais e alimentos termogênicos, que aceleram o metabolismo, amenizam a retenção de líquido e promovem a sensação de saciedade.

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Após, acrescente as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de abacaxi com chá verde

Ingredientes

1 rodela de abacaxi picada

picada 1 xícara de chá de chá verde gelado

2 folhas de hortelã

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gelo e bata até triturar bem. Sirva em seguida.

Suco de morango com gengibre e linhaça

Ingredientes

8 morangos congelados e cortados em rodelas

congelados e cortados em rodelas 1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de sementes de linhaça

250 ml de água de coco

Suco de 1 limão

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, os morangos, o gengibre, o suco de limão e a linhaça e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Sirva em seguida.

Suco de laranja com alfafa e erva-doce

Ingredientes

1/2 folha de couve picada

200 ml de suco de laranja

1 cenoura descascada e picada

1/2 xícara de chá de broto de alfafa

1 talo de erva-doce

1 colher de sopa de xilitol

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe e sirva com as pedras de gelo.