5 receitas práticas e saudáveis sem glúten

500 g de batata-doce descascada, cozida e amassada

2 colheres de sopa de azeite

1/4 de xícara de chá de leite integral

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

300 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a batata-doce e misture. Aos poucos, coloque o leite e cozinhe até obter um creme, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outra panela, o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, em um recipiente, faça uma camada com a carne moída e cubra com o purê de batata-doce. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Retire do forno e salpique com salsinha. Sirva em seguida.

Lasanha de abóbora com frango

Ingredientes

1 abóbora descascada e fatiada

descascada e fatiada 240 g de tortilha sem glúten

300 g de peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de creme de ricota

200 g de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e queijo parmesão ralado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a abóbora, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até pegar pressão. Cozinhe por 8 minutos e desligue o fogo. Aguarde a pressão sair e descarte a água. Com a ajuda de um garfo, amasse a abóbora e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.