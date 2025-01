5 dicas para adotar a dieta mediterrânea de forma simples

Por seu equilíbrio e variedade, ela é frequentemente considerada uma das mais saudáveis do mundo

A dieta mediterrânea é um padrão alimentar inspirado nos hábitos tradicionais dos países em torno do Mar Mediterrâneo, como Grécia, Itália e Espanha. Ela é composta principalmente por alimentos frescos e naturais, incluindo frutas, legumes, grãos integrais, azeite de oliva, peixes, nozes e sementes.

Além disso, valoriza o consumo moderado de laticínios e vinho tinto, além de limitar alimentos ultraprocessados e açúcares refinados. A dieta não é apenas sobre o que se come, mas também sobre como se come, enfatizando refeições em grupo, com tranquilidade e prazer.