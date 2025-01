10 curiosidades sobre os filhotes de gato 

Esses felinos possuem características e comportamentos que despertam a curiosidade dos humanos. Seja pelo modo como se movimentam, pela inteligência ou pela forma como se relacionam com seus tutores, os gatos chamam atenção por sua singularidade. E, quando filhotes, eles são ainda mais encantadores, oferecendo um misto de energia e fofura que é difícil resistir.

Os gatos estão entre os animais de estimação mais amados pelos brasileiros. Com sua independência, afetuosidade e personalidade única, eles conquistam espaço em diversos lares. Além disso, são companheiros perfeitos para quem busca um animal de estimação que não exige passeios diários, mas que oferece muito carinho e momentos divertidos.

Além de derreter corações com suas travessuras, os filhotes de gato também são cheios de curiosidades que explicam seu comportamento e desenvolvimento. Veja a seguir!

1. Os olhos não estão completamente desenvolvidos ao nascer

Ao nascer, os filhotes de gato têm os olhos fechados e só começam a abri-los entre o sétimo e o décimo dia de vida. Mesmo assim, sua visão ainda é turva e continuará se desenvolvendo nas semanas seguintes. Essa fase é importante para proteger os olhos dos bichanos, que são extremamente sensíveis à luz. Apenas por volta da oitava semana que sua visão estará completamente desenvolvida.

2. Nascem com o olfato já apurado

Embora não enxerguem ao nascer, os filhotes de gato possuem um olfato altamente desenvolvido desde o primeiro dia de vida. Essa habilidade é essencial para que eles possam encontrar as mamas da mãe e se alimentar. O olfato também os ajuda a reconhecer a mãe e diferenciar os irmãos da ninhada, formando vínculo desde cedo.

3. Filhotes miam para chamar atenção da mãe

Diferentemente dos gatos adultos, que miam principalmente para se comunicar com os humanos, os filhotes usam o miado como uma forma de chamar a atenção da mãe. Ele pode indicar fome, frio ou necessidade de conforto. Com o tempo, eles aprendem a usar esse som para se comunicar também com seus tutores.