9 mudanças no comportamento do gato após a castração 

A castração também provoca mudanças no comportamento do gato (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

A castração é um procedimento que consiste na remoção cirúrgica dos órgãos reprodutivos, sendo os testículos no caso dos machos e os ovários e o útero nas fêmeas. Realizada por um médico-veterinário, a cirurgia é segura e traz inúmeros benefícios tanto para o animal quanto para o tutor. Além de prevenir o surgimento de doenças graves, como infecções uterinas e tumores mamários, ela contribui significativamente para o controle da superpopulação de gatos. Ademais, a castração também traz mudanças no comportamento do gato, pois reduz a influência dos hormônios sexuais. Muitas dessas alterações são positivas e ajudam a melhorar a convivência do felino com a família e outros animais. A seguir, conheça algumas delas!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Redução da agressividade Uma das mudanças mais perceptíveis após a castração é a diminuição da agressividade. Os hormônios sexuais, especialmente a testosterona nos machos, estão diretamente ligados a comportamentos territoriais e combativos. Após a cirurgia, os níveis desses hormônios caem, tornando o gato mais calmo e sociável. Isso é especialmente importante em lares com outros animais, pois reduz a probabilidade de brigas.

2. Menor tendência a marcar território com urina O hábito de marcar território com urina é comum em gatos não castrados, principalmente nos machos. Isso ocorre porque a marcação é uma forma de demarcar seu espaço e atrair parceiros. Após a castração, a necessidade de marcar território diminui significativamente, e o cheiro forte da urina também tende a desaparecer. 3. Diminuição das vocalizações excessivas Fêmeas em cio vocalizam para atrair parceiros, e os machos respondem com miados intensos, especialmente à noite. Após a castração, essas vocalizações ligadas ao comportamento reprodutivo cessam. Isso cria um ambiente mais tranquilo para os tutores e os próprios gatos. Porém, se o gato ainda vocalizar excessivamente, pode ser um pedido de atenção, fome ou desconforto. 4. Redução das tentativas de fuga A busca por parceiros é uma das principais razões pelas quais os gatos fogem de casa. Esses passeios podem ser extremamente perigosos, expondo o animal a acidentes, brigas e doenças. Após a castração, a necessidade de explorar o ambiente externo diminui, tornando o bichano mais caseiro.

Gatos castrados devem comer rações específicas para evitar o ganho de peso excessivo (Imagem: puha dorin | Shutterstock) 5. Aumento do apetite Muitos gatos castrados apresentam maior apetite e tendência ao ganho de peso. Isso ocorre porque o metabolismo desacelera devido à redução dos hormônios sexuais. Para evitar a obesidade, que pode levar a problemas de saúde como diabetes e doenças articulares, é importante oferecer uma dieta balanceada, preferencialmente com rações específicas para gatos castrados. 6. Maior propensão ao sedentarismo Com a queda dos impulsos reprodutivos, muitos gatos se tornam mais tranquilos e menos ativos. Esse comportamento é natural, mas pode levar ao sedentarismo se o ambiente não for enriquecido adequadamente. Por isso, é importante promover brincadeiras diárias que estimulem o felino a correr, pular e se movimentar. Brinquedos interativos, como varinhas com penas e bolas, são ótimas opções para mantê-lo ativo e saudável.