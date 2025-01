4 quiches proteicas para melhorar o ganho de massa muscular

As quiches proteicas são opções saudáveis e deliciosas para quem busca aumentar a ingestão de proteínas de forma prática. Incorporar essas receitas na dieta pode auxiliar no ganho de massa muscular, fornecendo os nutrientes necessários para a recuperação e crescimento dos músculos. Além disso, as quiches podem ser preparadas com diversos ingredientes, adaptando-se às preferências individuais.

Em um recipiente, coloque o ovo, o azeite, o leite, a farinha de grão-de-bico e o fermento químico. Misture até obter uma massa homogênea. Após, unte uma forma com fundo removível com azeite e disponha a massa sobre ela. Cubra o fundo e as laterais e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango, o palmito e o tomate e refogue por 4 minutos. Junte o sal e o vinho e cozinhe até evaporar. Desligue o fogo, aguarde esfriar e disponha sobre a massa. Reserve.

Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico, metade do azeite, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma massa. Transfira para uma assadeira com fundo removível untada com azeite e forre o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 10 minutos. Retire do forno e reserve.

2 latas de atum escorrido

escorrido 200 g de creme de leite

3 ovos

1 xícara de chá de ricota ralada

1 tomate cortado em rodelas

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de castanha e o azeite e mexa até obter uma farofa. Adicione o ovo e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra a massa com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Após, retire da geladeira, abra a massa com a ajuda de um rolo e disponha em uma assadeira com fundo removível untada com azeite. Forre o fundo e as laterais e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 10 minutos. Retire do forno e reserve.

Em um recipiente, coloque o atum, o creme de leite, os ovos e a ricota. Misture e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Despeje a mistura sobre a massa e decore com as rodelas de tomate. Salpique com orégano e leve novamente ao forno por 35 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de tofu com lentilha

Ingredientes

Massa