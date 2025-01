4 dicas importantes para cuidar dos cabelos no verão

A estação mais quente do ano chegou, trazendo o momento ideal para aproveitar o sol, a praia e a piscina. No entanto, embora o verão seja ótimo para o lazer, a exposição ao sol sem os devidos cuidados, pode prejudicar a saúde dos fios. Para evitar danos, a hairstylist da Keune Haircosmetics, Marília Tambasco, explica os efeitos do sol na saúde do cabelo e lista 4 cuidados que são imprescindíveis para a época. Confira:

1. Utilize produtos com proteção UV

Quando falamos em proteção solar, é comum que as pessoas associem a cuidados com a pele. No entanto, assim como existem produtos específicos para proteger o rosto e o corpo, também há uma variedade de opções desenvolvidas para proteger os cabelos dos danos causados pelos raios UV. Marília Tambasco recomenda o uso de óleos, leave-ins e xampus e condicionadores que possuem tecnologias para a proteção solar.