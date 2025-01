Veja o animal regente de 2025 no Horóscopo Chinês

Ao longo do tempo, o Horóscopo Chinês se firmou como uma ferramenta importante para interpretar os desafios e as oportunidades de cada ano. Por meio de arquétipos representados por animais, essa tradição nos conecta às energias que influenciam o coletivo e o individual. 2025, ano regido pela Serpente, nos reserva significados profundos que vão além das expectativas do cotidiano, convidando-nos a agir com propósito e clareza.

“Este horóscopo é um sistema milenar baseado em um ciclo de doze anos em que cada um deles é representado por um animal, cujos diferentes traços de personalidade podem funcionar como orientações para as tendências da vida em áreas como amor, trabalho e saúde, ajudando a buscar equilíbrio e harmonia”, explica Dom Guerino, consultor esotérico da Astrocentro.