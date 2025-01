7 curiosidades sobre o Dia de Reis

2. Origem histórica do Dia de Reis

A celebração do Dia de Reis remonta ao século IV, quando começou a ser observada pela Igreja do Oriente como parte da Epifania, que inclui não apenas a visita dos Magos, mas também o batismo de Jesus e o milagre nas Bodas de Caná. No Ocidente, a festividade passou a se concentrar na chegada dos Magos. Sua inclusão no calendário litúrgico reforça a importância de Jesus como o Salvador anunciado não apenas aos judeus, mas também aos gentios.

3. Simbologia da Estrela de Belém

A estrela que guiou os Reis Magos até Belém é vista como um fenômeno celestial único. Interpretada como um sinal divino, cientistas sugerem que ela pode ter sido uma conjunção de planetas ou um cometa. Para os cristãos, a Estrela de Belém simboliza orientação espiritual, iluminando o caminho para Jesus e representando a luz que guia a humanidade em direção à salvação.

4. Folia de Reis no Brasil: cultura e devoção

A Folia de Reis é uma tradição brasileira que mistura música, dança e religiosidade. Grupos de foliões, com trajes coloridos e instrumentos típicos, percorrem ruas e casas entoando cantos que narram a viagem dos Magos até Belém. Além de manter viva a cultura popular, essa manifestação é um ato de fé e devoção, especialmente em estados como Minas Gerais, São Paulo e Bahia, em que a tradição é mais forte.