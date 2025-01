5 sucos caseiros detox para o verão

Suco detox de pêssego com limão, hortelã e gengibre (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Os sucos detox são uma excelente escolha para o verão, pois combinam hidratação, frescor e benefícios à saúde em uma única bebida. Com ingredientes naturais como frutas, vegetais e ervas, eles ajudam a repor os líquidos perdidos devido ao calor, mantendo o corpo hidratado. Além disso, auxiliam o organismo no processo de desintoxicação, eliminando toxinas acumuladas, especialmente após períodos de alimentação mais pesada. A seguir, confira como preparar 5 receitas de sucos caseiros detox para o verão!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Suco detox de pêssego com limão, hortelã e gengibre Ingredientes 2 pêssegos maduros fatiados e sem caroço

Suco de 1 limão

10 folhas de hortelã frescas

1 pedaço pequeno de gengibre

300 ml de água de coco gelada Modo de preparo Coloque os pêssegos, o suco do limão, as folhas de hortelã, o gengibre e a água de coco gelada no liquidificador. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Suco detox de laranja com cenoura e limão Ingredientes Suco de 3 laranjas

1 cenoura descascada e picada

Suco de 1 limão

250 ml de água gelada

Mel a gosto Modo de preparo Coloque o suco das laranjas, a cenoura, o suco do limão e a água gelada no liquidificador. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adoce com mel e sirva em seguida. Suco detox de pepino com limão e hortelã Ingredientes 1 pepino cortado em rodelas

Suco de 2 limões

10 folhas de hortelã frescas

frescas 300 ml de água de coco gelada

Xilitol a gosto Modo de preparo Coloque o pepino, o suco dos limões, as folhas de hortelã e a água de coco gelada no liquidificador. Bata até que a mistura fique homogênea. Adoce com xilitol e sirva em seguida. Suco detox de kiwi com limão, hortelã e gengibre (Imagem: Zb89V | Shutterstock)