3 praias para visitar em São Miguel do Gostoso

Destino de pura tranquilidade, São Miguel do Gostoso, a 100 km ao norte de Natal, fica na “esquina” do país. Ali, a sensação é de estar em um mundo à parte, longe de qualquer preocupação. As ruas são estreitas, de terra ou com um calçamento simples, há poucos carros e grandes redes hoteleiras e de restaurantes são inexistentes. Este é o clima de São Miguel do Gostoso: uma cidade turística que ainda conserva a simplicidade de uma vila de pescadores.

Os restaurantes costumam ser mais rústicos, sem paredes nem ar-condicionado, para que os clientes possam curtir a brisa do mar. Aliás, os ventos são constantes em São Miguel do Gostoso. A cidade é considerada um dos melhores lugares do mundo para praticar windsurf e kitesurf. O sol brilha forte o ano todo, enquanto o mar mantém uma temperatura muito agradável, quase quente.