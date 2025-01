Entenda por que a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento

A astrologia, afinal, compreende um conjunto de estudos milenares, que começou a partir da percepção sobre os eventos celestes e sua influência sobre a humanidade. “É o resgate de um saber de mais de 6 mil anos, certamente desconhecido, tanto pelos que se dizem céticos quanto para os que acreditam que é possível se pautar por cinco linhas. Vai além de crenças morais, sociais ou religiosas ”, diz a astróloga Ana Thomazini, no tom poético que costuma usar em seus posts do Instagram Vespertina Astrologia.

“Não acredito em horóscopo”. Comentários desse tipo costumam soar com uma ponta de desdém, como se a astrologia se reduzisse a cinco linhas de previsões no jornal. “Os céticos, que veem a astrologia como pseudociência, não percebem que estão anulando toda uma produção de conteúdo milenar”, diz o astrólogo Marcelo Dalla.

Para os que juram que religião e astrologia não se misturam, vale lembrar que, segundo os historiadores, os Reis Magos eram sábios inspirados em sacerdotes do zoroastrismo, uma religião persa ligada à leitura do céu. “Os Reis Magos se guiaram pelas estrelas para encontrar o menino Jesus. Tanto que o Dia do Astrólogo é celebrado em 6 de janeiro, Dia de Reis”, diz Marcelo.

As sociedades primitivas já faziam uso do relógio de sol na agricultura, como guia para o plantio e a colheita. Na Mesopotâmia, arqueólogos acharam tabuletas de argila com previsões de eclipses lunares e solares de 1.000 a.C. No auge do Império Romano, a astrologia influenciou reis e rainhas na Renascença.

O mapa natal representa a frequência do Universo no momento do nascimento de uma pessoa (Imagem: Shyntartanya | Shutterstock)

Astrologia como bússola

Em 1990, a Nasa mostrou uma foto da Terra tirada do espaço a 6,4 bilhões de quilômetros, provando o quão pequenos somos diante da imensidão do cosmos. “A ciência não é a totalidade, o Universo é a totalidade, e a ciência segue tentando desvendá-lo”, diz Priscila de Charbonnières, astróloga da Vida Simples, life coach e criadora do aplicativo de astrologia Soulloop. “A astrologia traz informações dos arquétipos da humanidade dos quais todos fazemos parte. O mapa natal é o espelho da alma, da frequência do Universo no momento do nascimento”, afirma.

Ah, então todas as pessoas do signo de Escorpião, em todo o planeta, seriam iguais? “Só se nasceram no mesmo horário, lugar, minuto, segundo e milímetro de segundo”, diz ela. É preciso levar em conta cada nuance do mapa natal – ou mapa astral. “Para cada pessoa do mesmo signo há um espectro, do azul-celeste ao azul-marinho”, afirma.