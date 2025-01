6 receitas com castanhas para incluir na dieta

Frango xadrez com castanha-de-caju (Imagem: gontabunta | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

As castanhas são excelentes para quem quer emagrecer com saúde. Ricas em fibras, ajudam a regular o trânsito intestinal e a promover a sensação de saciedade. Fontes de vitaminas e minerais, ajudam a manter o metabolismo em equilíbrio. Ainda, possuem alto teor de gorduras boas, ajudando no controle do colesterol e melhorando a saúde cardiovascular. Na culinária, podem ser usadas de diversas formas, tanto em pratos doces quanto salgados. Por isso, a seguir, confira como preparar 6 receitas deliciosas com castanha-de-caju e castanha-do-Pará! Frango xadrez com castanha-de-caju Ingredientes 500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascado e picados

1 xícara de chá de castanha-de-caju

4 colheres de sopa de leite de coco

1 colher de chá de açúcar

2 colheres de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente com tampa, coloque o frango e tempere com metade do leite de coco, o sal e a pimenta-do-reino. Tampe e deixe descansar por 15 minutos. Em uma frigideira, coloque metade do óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Desligue o fogo e transfira para um recipiente.

Ainda na frigideira, coloque o restante do óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os pimentões e refogue por 5 minutos. Disponha o frango novamente na panela, o restante do leite de coco, o açúcar e o amido de milho. Cozinhe até o molho engrossar. Por último, coloque as castanhas-de-caju e misture. Desligue o fogo e tempere com sal. Sirva em seguida.

Macarrão ao molho pesto Ingredientes 250 g de macarrão integral

1/2 l de água

100 g de folhas de manjericão

60 g de castanha-de-caju

40 ml de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve o macarrão. Em um liquidificador, coloque o manjericão, a castanha-de-caju, o azeite, o alho, o sal, o suco de limão e a pimenta-do-reino. Bata até obter uma pasta. Sirva o macarrão com o molho pesto e o orégano salpicado. Lentilha com castanha-do-Pará Ingredientes 2 xícaras de chá de lentilha

1/2 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de castanha-do-Pará picadas

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto

Água Modo de preparo Em água corrente, lave a lentilha e escorra. Transfira para um recipiente com tampa, cubra com água e leve à geladeira por 8 horas, trocando a água na metade do tempo. Passado esse tempo, retire a lentilha da geladeira, escorra a água novamente e transfira a lentilha para uma panela. Cubra com água e leve ao fogo alto para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve a lentilha. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte a lentilha e refogue por 5 minutos. Por último, coloque as castanhas-do-Pará e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Salpique com cheiro-verde e sirva em seguida.

Salmão com crosta de castanhas (Imagem: Alex Andrei | Shutterstock) Salmão com crosta de castanhas Ingredientes 4 postas de salmão

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju

1/2 xícara de chá de amêndoas

4 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada

dourada 1 ovo batido

Suco de limão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque as postas de peixe e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um liquidificador, coloque a castanha-de-caju e as amêndoas e bata até triturar bem. Em um recipiente, coloque a farinha de linhaça dourada com a castanha-de-caju e as amêndoas trituradas. Passe as postas no ovo batido e, em seguida, na mistura de castanha-de-caju, amêndoas e farinha de linhaça. Coloque a s postas de salmão em uma forma forrada com papel manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Sirva em seguida. Creme de brócolis e castanha-do-pará Ingredientes 2 maços de brócolis japonês

4 colheres de sopa de farinha de aveia

100 g de castanha-do-Pará

1 l de água

1 cebola descascasa e picada

3 dentes de alho descascados e picados

4 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto Modo de preparo Em uma panela antiaderente, coloque o alho e a cebola e leve ao fogo médio até dourar. Acrescente o brócolis, 700 ml de água e o sal. Cozinhe até o legume ficar macio e desligue o fogo. Reserve juntamente com a água. Em um liquidificador, coloque o restante da água e a castanha-do-Pará e bata até obter um leite. Coe e reserve.