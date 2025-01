3 atrativos imperdíveis da Nísia Floresta

Nísia Floresta, localizada a cerca de 40 km de Natal, leva o nome de uma das primeiras feministas brasileiras e escritora do século XIX, que nasceu na região e é lembrada com monumentos e homenagens. Com uma extensa faixa litorânea e lagoas encantadoras, o destino oferece uma variedade de atrativos para quem busca paisagens paradisíacas, águas tranquilas e rica biodiversidade.

A culinária aqui é marcada pelo sabor do Nordeste, com temperos e ingredientes que refletem a essência da região. Ao final do dia, o pôr do sol sobre as lagoas e as praias cria uma atmosfera especial, tornando Nísia Floresta um destino perfeito.