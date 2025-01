5 comidas de praia leves e saudáveis

Distribua a rúcula e o manjericão em uma fatia de pão. Em seguida, alterne fatias de muçarela e tomate. Regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Feche com a outra fatia de pão e sirva.

Em uma forma, coloque as oleaginosas e a semente de girassol e misture. Adicione o óleo de coco e misture novamente. Adicione os temperos e misture. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Espere esfriar e guarde em recipiente com tampa.

Chips de batata-doce

Ingredientes

100 g de batata-doce

1 colher de sopa de azeite

Sal, alecrim e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte as batatas em fatias bem finas, o mais fino possível, para ficarem crocantes. Coloque as fatias em uma tigela grande e regue com o azeite. Misture bem para que todas as fatias fiquem cobertas com o azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alecrim.

Forre uma assadeira com papel-manteiga e disponha as fatias de batata-doce em uma única camada, sem sobrepor. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20-30 minutos, virando as fatias na metade do tempo, até que fiquem douradas e crocantes. Retire do forno e espere esfriar. Guarde em recipiente com tampa.