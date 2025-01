4 mitos e verdades sobre o signo de Capricórnio

Astróloga esclarece as principais questões envolvendo os capricornianos

A seguir, a astróloga Thaís Mariano esclarece os mitos e as verdades sobre os comportamentos relacionados a Capricórnio. Confira!

Os capricornianos são considerados os nativos mais metódicos do zodíaco. Enquanto algumas pessoas dizem que são frios e críticos, outras enxergam sua dedicação incansável e senso de responsabilidade. Por trás dessa fachada, típica de um signo de Terra, existe um coração acolhedor.

Mito: sendo Capricórnio um signo de Terra , é possível que os nativos aparentem uma certa seriedade. Contudo, eles costumam ser acolhedores e amorosos com quem se importam.

2. Capricornianos são muito trabalhadores

Verdade: os capricornianos se realizam ao encontrar o seu lugar no mundo. No caso, costumam fazer isso por meio de muito trabalho e dedicação.

Os capricornianos têm um senso de realidade aguçado (Imagem: vectorfusionart | Shutterstock)

3. Capricornianos são pessimistas

Verdade: os nativos de Capricórnio costumam ter um senso de realidade e praticidade mais aguçado do que a maioria. Com isso, podem, muitas vezes, ficar presos somente no que é possível, não conseguindo olhar por outros ângulos.