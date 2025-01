3 receitas para trazer sorte no primeiro dia do ano

Porchetta (Imagem: from my point of view | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Com a chegada de um novo ano, muitas pessoas buscam tradições para atrair sorte e prosperidade. Ingredientes como carne de porco, que simboliza avanço, lentilha, sinônimo de riqueza, e bacalhau, que remete à fartura, por exemplo, se destacam como escolhas perfeitas para a mesa. Esses alimentos carregam significados profundos e fazem parte de muitas ceias ao redor do mundo. Para trazer boas vibrações e dar um toque especial ao primeiro dia de 2025, confira 3 receitas que combinam tradição e sabor!

Porchetta Ingredientes 2 kg de barriga de porco com pele (peça inteira)

5 dentes de alho picados

1 ramo de alecrim fresco

fresco 1 ramo de tomilho fresco

1 colher de sopa de sementes de erva-doce

1 colher de sopa de pimenta-do-reino moída

Raspas de 1 limão

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de sal grosso Modo de preparo Estenda a barriga de porco sobre uma tábua, com a pele para baixo. Faça cortes leves na carne (não na pele) para que os temperos penetrem melhor. Em um recipiente, misture o alho picado, o alecrim, o tomilho, as sementes de erva-doce, a pimenta-do-reino, as raspas e o suco de limão, o azeite e o sal. Esfregue essa mistura sobre toda a superfície interna da carne, espalhando bem.

Enrole a barriga de porco bem apertada, como um rocambole, com a pele para fora. Use um barbante culinário para amarrar a peça em intervalos regulares, garantindo que ela fique bem firme. Cubra a porchetta e deixe descansar na geladeira para absorver os sabores. Coloque a porchetta em uma assadeira, com a junção voltada para baixo, e asse por cerca de 2 horas no forno preaquecido a 180 °C. Depois, aumente a temperatura do forno para 220°C e asse por mais 30 minutos ou até que a pele esteja bem dourada e crocante. Retire do forno e deixe a porchetta descansar por 10 minutos antes de fatiar. Torta de lentilha com purê de batata (Imagem: Nina Firsova | Shutterstock)

Torta de lentilha com purê de batata Ingredientes Recheio 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 cenouras cortadas em cubos pequenos

cortadas em cubos pequenos 1 talo de aipo cortado em cubos pequenos

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1 xícara de chá de cogumelo Paris picado

1 xícara de chá de tomate pelado triturado

1 xícara de chá de caldo de legumes

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 colher de chá de tomilho seco

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara de chá de ervilha congelada Purê de batata 5 batatas descascadas e cortadas em pedaços

1/4 de xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola, o alho, a cenoura e o aipo e refogue até ficarem macios, por cerca de 5 minutos. Acrescente o cogumelo e cozinhe por mais 3 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione a lentilha, o tomate pelado, o extrato de tomate, o caldo de legumes, o tomilho e a páprica defumada. Misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até que o molho engrosse levemente. Adicione a ervilha congelada nos últimos 5 minutos de cozimento. Reserve.

Em uma panela grande com água, em fogo médio, cozinhe as batatas com uma pitada de sal até ficarem macias, cerca de 15 minutos. Escorra as batatas e amasse-as com um espremedor ou garfo. Adicione o leite, a manteiga, o sal e a noz-moscada e misture até obter um purê cremoso. Em uma travessa refratária, espalhe o recheio de lentilha uniformemente. Cubra o recheio com o purê de batata, alisando com uma espátula ou garfo para criar texturas decorativas. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20-25 minutos, ou até que a superfície esteja levemente dourada. Retire do forno e sirva quente. Arroz com grão-de-bico e bacalhau Ingredientes 500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

dessalgado e desfiado 1 xícara de chá de arroz branco

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 tomates sem sementes e picados

1/2 xícara de chá de azeitona preta fatiada

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de salsinha picada

3 xícaras de chá de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela grande, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho picado e refogue até dourar levemente. Acrescente o bacalhau e refogue por 5 minutos. Reserve. Na mesma panela, adicione um fio de azeite e refogue o arroz por cerca de 2 minutos. Junte os tomates e mexa bem.