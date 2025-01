2 banhos para atrair dinheiro e proteção em 2025

Modo de fazer: ferva um litro de água com um punhado de sal grosso. Espere amornar e faça um teste alérgico, caso não apresente alergia, jogue do pescoço para baixo após o banho de higiene no momento ou após a virada de ano.

Atenção : o banho de sal grosso é muito poderoso, ele retira energias negativas , mas também as positivas, por isso, após esse banho, é preciso repor as energias com outro banho energético.

“É sempre bom frisar que mesmo com o banho, todos temos que correr atrás dos nossos sonhos, estudar e trabalhar. Os banhos vão auxiliar na atração de boas energias”, conclui Isabel.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.