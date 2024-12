8 receitas com frutas secas para atrair fartura em 2025

Bolo de frutas secas com amêndoas (Imagem: irina2511 | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

O consumo de frutas secas há muito tempo está associado à ideia de atrair fartura, abundância e prosperidade em diversas culturas ao redor do mundo. Historicamente, elas eram valorizadas devido à sua longa durabilidade, tornando-se símbolos de riqueza e boa sorte. Além disso, o sabor doce e a concentração de nutrientes presentes nelas ajudaram a perpetuar essa associação com a fartura. Além disso, a praticidade e valor nutricional as tornam uma opção conveniente e saudável para enriquecer diversas preparações culinárias. Por isso, confira, a seguir, 8 receitas com frutas secas para atrair fartura e agradar a todos os convidados na ceia de Ano-Novo!

Bolo de frutas secas com amêndoas Ingredientes 1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo

100 g de farinha de amêndoas

200 g de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de manteiga

100 g de amêndoas picadas

1 kg de frutas secas

Suco de 1 laranja

Suco de 1 limão

150 ml de rum

4 ovos batidos

1 colher de chá de noz-moscada em pó

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de café de cravo-da-índia em pó

1 colher de café de fermento químico em pó

Amêndoas para decorar

Rum para umedecer Modo de preparo Em uma panela, coloque as frutas secas, os sucos de laranja e limão, a manteiga, o açúcar mascavo e o rum e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até caramelizar. Desligue o fogo e espere esfriar. Após, adicione o restante dos ingredientes, exceto o fermento químico, e mexa até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento químico e misture para incorporar. Depois, transfira a massa para uma assadeira redonda untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, decore com as amêndoas e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e regue com rum. Sirva em seguida.

Salada de grãos com frutas secas Ingredientes 1 xícara de chá de quinoa cozida

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/4 de xícara de chá de damasco picado

1/4 de xícara de chá de uva-passa

2 colheres de sopa de nozes picadas

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Misture a quinoa, o grão-de-bico, o damasco, a uva-passa e as nozes em uma tigela grande. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. Arroz com damasco e castanha-de-caju Ingredientes 2 colheres de sopa de óleo

2 xícaras de chá de arroz

3 xícaras de chá de água fervente

1 xícara de chá de vinho branco seco

3 colheres de sopa de damasco seco

4 colheres de sopa de amêndoas torradas picadas

5 colheres de sopa de castanha-de-caju picada

picada Sal a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o arroz e o sal e refogue por 1 minuto. Junte a água e o vinho branco e cozinhe até o arroz secar. Após, desligue o fogo e espere amornar. Acrescente o damasco, as amêndoas e a castanha-de-caju e misture bem. Sirva em seguida. Compota de frutas secas (Imagem: Kuba Kwiatkowski | Shutterstock)

Compota de frutas secas Ingredientes Suco de 1/2 laranja

Gomos de 1 tangerina

1 maçã sem casca, sem sementes e cortada em rodelas

750 ml de vinho branco suave

6 cravos-da-índia

150 g de ameixa seca

150 g de damasco seco

1 xícara de chá de açúcar

1/2 l de água Modo de preparo Em um recipiente, coloque a ameixa e a tangerina, cubra com água e deixe de molho por 1 hora. Após, escorra a água e transfira as frutas para uma panela. Adicione o açúcar, a maçã, os cravos-da-índia, o vinho branco e o suco de laranja e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, após levantar fervura. Junte o damasco e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a compota para um recipiente e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida. Farofa com frutas secas Ingredientes 5 cebolas descascadas e picadas

4 colheres de sopa de cogumelo champignon laminado

5 xícaras de chá de damasco seco

2 xícaras de chá de farinha de mandioca

2 xícaras de chá de uva-passa

1 colher de sopa de manteiga

Sal e salsinha picada a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o cogumelo, a uva-passa, o damasco e a farinha de mandioca e refogue até a farinha ficar levemente dourada. Desligue o fogo, finalize com o sal e a salsinha. Sirva em seguida. Pavê de frutas secas Ingredientes Creme

395 g de leite condensado

2 xícaras de chá de leite integral

2 gemas de ovo peneiradas

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha Recheio 1/2 xícara de chá de damascos secos picados

1/2 xícara de chá de uvas-passas pretas

1/2 xícara de chá de ameixas secas picadas

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1/2 xícara de chá de castanhas-do-pará picadas

1/2 xícara de chá de rum Montagem 400 g de biscoito maisena

1 xícara de chá de leite integral misturado com 1 colher de sopa de cacau em pó (para umedecer os biscoitos)

Chantili a gosto Modo de preparo Em uma panela, misture o leite condensado, o leite, as gemas e o amido de milho. Cozinhe em fogo baixo, mexendo constantemente, até engrossar. Retire do fogo, adicione a essência de baunilha e misture bem. Reserve até esfriar. Em uma tigela, coloque os damascos, as uvas-passas e as ameixas. Adicione o rum e deixe hidratar por 15 minutos. Escorra antes de usar.

Em um refratário retangular, espalhe uma fina camada de creme no fundo. Passe os biscoitos rapidamente na mistura de leite com cacau e faça uma camada sobre o creme. Espalhe mais creme sobre os biscoitos e distribua uma parte das frutas secas e oleaginosas picadas. Repita o processo, alternando camadas de biscoito, creme e frutas secas e oleaginosas, até preencher o refratário. Finalize com uma camada de creme. Decore a superfície com chantili. Leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas ou até que fique bem firme. Sirva em seguida. Sorvete de uva-passa (Imagem: Magnago | Shutterstock) Sorvete de uva-passa Ingredientes 500 ml de creme de leite fresco

fresco 395 g de leite condensado

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de água morna Modo de preparo Em um recipiente, coloque a uva-passa e cubra com a água morna. Deixe hidratar por 15 minutos. Escorra e reserve. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até formar picos firmes, criando um chantili. Reserve. Em uma tigela grande, misture o leite condensado com a essência de baunilha. Adicione o chantili, incorporando aos poucos com movimentos suaves para manter a textura leve. Misture a uva-passa hidratada no creme, espalhando uniformemente.