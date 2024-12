Veja a previsão do horóscopo para janeiro de 2025

Astróloga explica o que os astros reservam para os 12 signos no primeiro mês do ano

Mercúrio, também em Capricórnio, entrará em um alinhamento tenso com Netuno, o que indicará uma fase de maior confusão mental, favorecendo mal-entendidos e distrações. Em seguida, Mercúrio formará aspectos tensos com Marte , mas receberá influências positivas de Urano, Vênus e Saturno. Esse movimento deixará a mente mais inquieta, mas, com organização, será possível acalmá-la.

No início do mês, o Sol em Capricórnio formará bom aspecto com Saturno, regente deste signo, favorecendo a organização e os planos para o futuro. O primeiro mês de 2025 indicará maior produtividade e foco nos objetivos. Na metade de janeiro, o Sol transitará para Aquário e fará uma conjunção com Plutão, marcando uma fase mais desafiadora. A combinação das energias de Capricórnio e Plutão poderá intensificar o pessimismo, exigindo atenção e equilíbrio.

Vênus em Peixes apontará para uma fase marcada pela tendência a idealizações e fantasias nos relacionamentos. Na metade do mês, ao formar uma conjunção com Saturno, haverá maior chance de alcançar clareza e discernimento, reduzindo o excesso de expectativas. Contudo, este período também indicará a possibilidade de decepções nas relações, exigindo maturidade e realismo.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Por isso, confira a previsão do horóscopo para janeiro de 2025 e veja o que os astros reservam para os 12 signos:

Marte iniciará o mês em Leão e, em seguida, ingressará em Câncer em movimento retrógrado, sinalizando um momento importante para revisar as próprias ações. A atenção será voltada para os movimentos do ego, evitando conflitos e disputas de poder desnecessárias, além de repensar a forma como as emoções têm sido gerenciadas.

Durante todo o mês, você estará em uma fase de encerramentos na vida afetiva. Será o momento de fazer um balanço de tudo que viveu, analisando os ciclos que precisam ser encerrados. No entanto, possivelmente se sentirá um tanto confuso(a) e poderá se enganar com mais facilidade, ao mesmo tempo em que o ímpeto para se apaixonar se mostrará alto. Portanto, procure ser mais cauteloso(a) para evitar embarcar em relações ilusórias.

Você buscará expandir os seus conhecimentos, viajar e conhecer novas pessoas e lugares. Bom momento para se dedicar ao estudo de algo que possa contribuir para o seu crescimento profissional e pessoal. No entanto, especialmente no início de janeiro, será possível que esteja mais confuso(a). Assim, poderá se enganar com as pessoas e suas próprias expectativas.

Você cuidará mais da sua vida profissional . Além disso, o período se mostrará favorável para que seja reconhecido(a) por seu trabalho e conquiste uma posição de destaque. Tenderá a ser uma fase movimentada, com a possibilidade de mudanças, talvez um pouco confusas no começo. Bom momento para nutrir as habilidades profissionais e investir em alguma especialização.

Você dedicará mais atenção à vida profissional e, especialmente no início do mês, será um bom momento para receber o reconhecimento das pessoas e ter maior destaque no trabalho . Depois, por volta da metade do mês, possivelmente surgirão algumas reviravoltas, demandando que esteja preparado(a) para lidar com elas. Portanto, procure traçar um plano B e evite se deixar levar pelas emoções intensas.

No início do mês, você tenderá a compreender melhor o outro e a importância da individualidade de cada um na relação, respeitando mais os limites da pessoa amada. Depois, por volta da metade do mês, iniciará uma fase de encerramentos na vida afetiva e será possível que se sinta um tanto confuso(a) e desanimado(a). Porém, não se deixe levar por estes sentimentos e reconheça com maturidade os comportamentos que têm gerado ciclos repetitivos e dolorosos nas relações.

Energia geral

Este mês poderá ser um pouco mais desafiador para você, pois entrará em contato com suas sombras e poderá se deparar com medos e traumas que geram bastante desconforto. Apesar disso, encare como um período necessário para que possa acolher suas dores, compreender os seus comportamentos nocivos e desapegar do que tem gerado sofrimento em sua vida, fazendo profundas limpezas emocionais.

Relacionamentos

Você dedicará, no início do mês, mais atenção aos seus relacionamentos, buscando encontrar mais harmonia e equilíbrio, bem como cuidar do futuro da relação. Será um bom momento para planejarem os próximos passos e alinharem as expectativas. Depois, por volta da metade do mês, poderá se deparar com situações que aflorarão inseguranças e o(a) levarão, possivelmente, a agir de maneira um tanto rebelde.

Trabalho e dinheiro

No início deste mês, você estará envolvido(a) em fazer mais parcerias de trabalho e trazer mais prazer e harmonia para o caminho profissional, sendo um bom momento para trabalhar com algo de que gosta. Por volta da metade do mês, poderá ter alguns desafios com os colegas de trabalho. Será possível também que se sinta mais animado(a) e confiante para ir em busca de realizar seus sonhos e iniciar novos estudos.

Câncer

Os nativos de Câncer encontrarão chances de construir harmonia nos relacionamentos e de reorganizar a vida financeira (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você dedicará mais atenção aos seus relacionamentos. Será possível que tenha a oportunidade de fazer novas parcerias que movimentem a vida profissional. Procure, também, revisar a forma como tem lidado com seu dinheiro e com seus recursos, tomando consciência do que tem atrapalhado a conquista por mais estabilidade. Cuidado com a tendência a gastar por impulso em coisas que não fazem sentido para você.

Relacionamentos

Você dará mais atenção aos seus relacionamentos neste mês, especialmente no início, e será possível que consiga compreender melhor as necessidades do outro, encontrando um caminho com mais harmonia e equilíbrio. A fase se mostrará favorável para viver momentos alegres e divertidos na presença de quem ama, fazendo viagens e atividades fora da rotina. Já no final do mês, irá se deparar com situações que irão gerar insegurança.

Trabalho e dinheiro

O desejo de conquistar mais autonomia e independência financeira estará em alta. No entanto, acontecerão possíveis atrasos e empecilhos que atrapalharão seus planos. Será o momento de revisar suas ações, desacelerar, rever a forma como tem lidado com seu dinheiro, com seus recursos, e o que realmente quer para a vida profissional. Sua produtividade poderá diminuir, mas não se deixe abalar por isso.

Leão

Os nativos de Leão organizarão suas rotinas de forma a equilibrar saúde e produtividade, aproveitando para renovar o entusiasmo no trabalho (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Energia geral

Você se envolverá em cuidar da sua rotina nesta fase movimentada, mas com alguns contratempos no caminho que poderão deixá-lo(a) um tanto irritado(a). Procure organizar os seus afazeres de modo que eles também tragam satisfação e aproveite para cuidar melhor da sua saúde. Será um momento propício para revisar sua forma de agir e para controlar os impulsos, direcionando melhor sua energia.

Relacionamentos

No início desse mês, você viverá uma fase desafiadora nas relações, pois o contato com medos e dores profundas tenderá a acontecer com mais frequência. Lembre-se que, mesmo que seja desconfortável lidar com suas sombras, é algo necessário para compreender padrões nocivos que geram sofrimento. Por volta da metade do mês, você dedicará mais atenção aos seus relacionamentos, buscando encontrar mais equilíbrio.

Trabalho e dinheiro

No início de janeiro, será possível que se sinta mais produtivo(a) e que se envolva mais com as atividades do trabalho, sendo um bom momento para organizar sua rotina e tornar os afazeres profissionais uma fonte de alegria e satisfação. Por volta da metade do mês, o ambiente de trabalho ficará mais movimentado com a chegada e a saída de pessoas.

Virgem

Os nativos de Virgem se conectarão mais profundamente com seus talentos e paixões, abrindo espaço para experiências emocionantes e criativas (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Energia geral

Você tenderá a dedicar mais atenção aos seus hobbies e a tudo que traga mais alegria e conexão com sua essência. Além disso, as emoções se mostrarão mais intensas, o que aumentará a chance de se apaixonar com facilidade, seja por alguém ou por novos projetos. No entanto, será importante agir com cautela diante dos impulsos do ego, que podem levar a atitudes precipitadas e autocentradas.

Relacionamentos

Neste período, a atenção aos relacionamentos se tornará mais presente, com uma busca por harmonia e equilíbrio nas interações. Haverá maior compreensão das necessidades do outro, sem negligenciar as próprias. Contudo, ao longo do mês, surgirão desafios que despertarão inseguranças, carências e um excesso de críticas ou cobranças, capazes de impactar negativamente as relações, esfriando-as.

Trabalho e dinheiro

O início do mês trará a possibilidade de estabelecer novas parcerias de trabalho que contribuirão para seus objetivos profissionais. Na metade de janeiro, o foco recairá sobre a rotina profissional, com esforços voltados à organização e chances de receber maior reconhecimento, além de boas oportunidades. Ainda assim, reviravoltas inesperadas poderão surgir, causando desestabilização e influenciando sua saúde. Estar preparado(a) ajudará a lidar melhor com essas situações.

Libra

Os nativos de Libra revisitarão memórias familiares e trabalharão a conexão consigo mesmos, com foco em atividades que trarão alegria e bem-estar (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Energia geral

No início deste mês, você estará mais envolvido(a) com questões pessoais e cuidados com sua casa. Esse período indicará uma oportunidade para revisitar memórias, buscando uma compreensão mais clara sobre o passado. Por volta da metade do mês, você entrará em uma fase marcada por maior conexão consigo, com interesse em realizar atividades que tragam alegria e diversão. Contudo, poderão surgir situações que despertarão medos e inseguranças.

Relacionamentos

Você buscará uma estruturação mais sólida nos relacionamentos, com momentos propícios para demonstrar amor por meio de gestos simples no cotidiano e estabelecer uma rotina mais prazerosa com o(a) parceiro(a). Contudo, na metade do mês, poderão surgir desafios que trarão à tona inseguranças, levando a atitudes mais intensas e radicais. Estar atento(a) a essas situações ajudará a manter o equilíbrio.

Trabalho e dinheiro

No início de janeiro, você sentirá um aumento de energia e disposição para retomar conquistas profissionais, possibilitando o progresso de assuntos que estavam parados. Contudo, será necessário cautela com impulsos que poderão levar a decisões precipitadas. Será um momento importante para organizar a rotina e criar um ambiente de trabalho mais harmônico.

Escorpião

Os nativos de Escorpião vivenciarão um período de intensas emoções, fortalecendo relações e aproveitando momentos de introspecção para transformações internas (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Energia geral

Este mês terá um ritmo agitado, embora exista a possibilidade de que seus planos enfrentem atrasos ou surjam situações que despertem medos e inseguranças. Será importante agir com cautela para evitar atitudes precipitadas. No início de janeiro, a vida social mostrará maior movimento, com lugares fora de casa chamando mais sua atenção. Contudo, na sequência, você sentirá a necessidade de se recolher e buscar momentos de introspecção.

Relacionamentos

Você vivenciará emoções intensas, com uma tendência a se apaixonar com maior facilidade. Seu magnetismo estará elevado, atraindo olhares e possibilitando romances intensos, seja em um novo relacionamento ou na reconexão com o(a) parceiro(a). No entanto, por volta da metade do mês, poderão surgir situações que causarão desconforto e resgatarão traumas do passado. Será um momento para acolher esses sentimentos e buscar formas de ressignificá-los.

Trabalho e dinheiro

Janeiro pedirá a reavaliação de algumas atitudes na vida profissional. Esse período indicará a necessidade de desacelerar, reconsiderar estratégias e abandonar projetos que não façam mais sentido, mesmo que isso traga algum desconforto. Mudanças poderão ocorrer, com algo que parecia certo não se concretizando. No entanto, por outro lado, um projeto secundário mostrará maior potencial de avanço.

Sagitário

Os nativos de Sagitário ajustarão suas ações para alinhar seus sonhos com a realidade, aproveitando o momento para fortalecer a autoconfiança (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Energia geral

Neste mês, você enfrentará situações que o(a) farão repensar a forma de agir e o que realmente precisará ser feito para alcançar seus sonhos. Haverá momentos em que sentirá os acontecimentos desacelerarem, trazendo certa confusão. Para lidar com isso sem irritação, será importante controlar os impulsos e entender que, para agir de forma mais direcionada, deverá adotar uma postura mais cautelosa.

Relacionamentos

Você buscará criar mais intimidade com a pessoa amada ou encontrar alguém que ofereça maior segurança emocional. No início do mês, as condições favorecerão essas conexões. Contudo, por volta da metade de janeiro, poderão surgir medos e traumas do passado que provocarão insegurança, além de trazer à tona questões como o medo de rejeição, gerando desconfortos.

Trabalho e dinheiro

Sua atenção estará voltada para a vida financeira, sendo um período oportuno para avaliar como tem administrado seu dinheiro e recursos. Sentirá maior clareza e produtividade ao organizar o que for necessário para alcançar mais conforto. Mudanças na forma de gerar renda poderão surgir, junto a boas ideias que abrirão novas oportunidades.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio avançarão com projetos importantes, destacando-se por sua determinação e aprendendo a gerenciar compromissos de forma equilibrada (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Energia geral

Será um período favorável para avançar com seus projetos, destacando-se pelo brilho pessoal, confiança e disposição. No entanto, na metade do mês, embora o movimento continue presente, será importante ter cuidado com suas ações para evitar atitudes precipitadas ou comprometer-se com mais do que realmente consegue administrar.

Relacionamentos

Você buscará novidades na vida afetiva. Bom momento para conhecer alguém ou quebrar a rotina ao lado de seu/sua parceiro(a). Contudo, na metade do mês, poderão surgir situações que despertarão medos e traumas, influenciando suas atitudes e dificultando o pensamento claro diante de desafios emocionais.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, reviravoltas na gestão de dinheiro e recursos poderão ocorrer, especialmente na segunda quinzena. Estar preparado(a) para se adaptar será fundamental. Manter uma fonte alternativa de renda trará segurança, pois algo anteriormente considerado garantido poderá não se concretizar, enquanto um projeto secundário se mostrará como uma solução viável.

Aquário

Os nativos de Aquário iniciarão um ciclo de renovação e transformação, com possibilidades de alcançar um equilíbrio emocional mais profundo (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você passará por um período mais introspectivo, ideal para cuidar da sua energia e focar o bem-estar espiritual, buscando equilíbrio e encerrando ciclos necessários. Na metade do mês, uma nova fase terá início, marcada por intensidade e possíveis reviravoltas. Apesar de gerar certo desconforto, esse momento trará impulso para realizar as transformações que sua vida demanda.

Relacionamentos

Você enfrentará situações que levarão a reflexões sobre sua conduta nos relacionamentos. Será fundamental desacelerar, recuar e reajustar suas intenções para alcançar mais clareza. Conflitos e desentendimentos poderão surgir, trazendo confusão. Você enfrentará desafios em estabelecer seus limites e respeitar os do outro, o que pedirá atenção e paciência.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, sua busca por segurança e estabilidade ganhará destaque, criando um momento propício para reavaliar como tem gerido dinheiro e recursos. Também considere refletir sobre seus valores e se sua carreira está alinhada com eles. Na metade do mês, desafios e atrasos nos planos poderão surgir. No entanto, não se deixe levar pelo pessimismo.

Peixes

Os nativos de Peixes reforçarão laços sociais, ao mesmo tempo que explorarão momentos de introspecção para renovar suas perspectivas de vida (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Energia geral

No início deste mês, você dedicará mais atenção à vida social e perceberá sua presença sendo mais requisitada por amigos e grupos dos quais faz parte. Na metade do mês, um período introspectivo começará, marcando o momento de refletir sobre o que viveu ao longo do último ano, as lições aprendidas e os desapegos necessários. Este será o momento de enfrentar seus fantasmas internos com determinação e coragem.

Relacionamentos

Sua atenção estará voltada para os relacionamentos, com um desejo mais evidente de estar com alguém. Você terá a chance de compreender melhor suas próprias necessidades afetivas, assim como as do outro. Contudo, na metade do mês, situações que despertam o medo da rejeição ou abandono poderão surgir, influenciando suas ações de forma intensa e, por vezes, impulsiva.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, sua vida profissional apresentará maior dinamismo, trazendo mudanças e possíveis mal-entendidos. Você também poderá sentir uma queda de energia para lidar com as demandas de trabalho, o que exigirá respeito por esse momento e um ritmo mais cuidadoso. Será um período importante para avaliar bem suas ações, evitando atitudes precipitadas e disputas de poder desnecessárias.