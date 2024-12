Veja as previsões de janeiro de 2025 para o signo de Capricórnio

Entenda o que os astros reservam para os capricornianos em cada setor da vida no primeiro mês do ano

No início de janeiro, os dias se mostrarão favoráveis para os nativos de Capricórnio darem andamento aos seus projetos. A tendência será que o seu brilho pessoal esteja em alta e o capricorniano, mais confiante e disposto(a). Aproveite este momento para acreditar no seu potencial e se dedicar ao que realmente deseja conquistar.

Depois, por volta da metade do mês, busque ter cautela. Afinal, poderá se precipitar e agir de maneira impulsiva, além de se comprometer com mais do que é possível, perdendo foco e desperdiçando energia. Janeiro também trará profundas lições sobre a forma como Capricórnio tem agido e sobre o que realmente o(a) motiva.